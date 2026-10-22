PROYECTO DE OBRAS TEMPRANAS PARA MEJORAR EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE PUERTO WILLIAMS OBTIENE RECOMENDACIÓN TÉCNICA FAVORABLE

Un importante avance para el mejoramiento del sistema de agua potable de Puerto Williams se concretó con la obtención de la recomendación técnica favorable (RS) para la Etapa 0, denominada Obras Tempranas, del Plan Maestro de Saneamiento Sanitario. Este resultado permite continuar con las gestiones necesarias para obtener el financiamiento y avanzar hacia la ejecución de las obras.



El hito fue abordado durante una reunión realizada en dependencias de la Delegación Presidencial Provincial de la Antártica Chilena, en la que participaron el delegado presidencial provincial, Rodolfo Moncada Salazar; el consejero regional por la Provincia Antártica Chilena, José Luis Paredes, y la presidenta del comité de vivienda Haoa Hakar, Rossana Uribe. De manera telemática, también participaron el seremi de Vivienda y Urbanismo de Magallanes, Rodolfo Guajardo, y la consejera regional por la Provincia de Magallanes, Roxana Gallardo.



El proyecto ingresó en junio de 2026 al Ministerio de Desarrollo Social y Familia para su evaluación técnica y económica. Tras una primera revisión, que en julio dio lugar a observaciones, estas fueron subsanadas, permitiendo obtener la recomendación satisfactoria (RS) en octubre.



Al respecto, el delegado presidencial provincial de la Antártica Chilena, Rodolfo Moncada Salazar, destacó la relevancia de este avance para el desarrollo de la comuna. “Estamos dando un paso concreto para mejorar un servicio fundamental para Puerto Williams. La obtención de la recomendación técnica favorable nos permite avanzar con esta primera etapa del Plan Maestro de Saneamiento Sanitario, que busca mejorar la infraestructura existente, fortalecer la presión del sistema y asegurar que la ciudad cuente con una capacidad adecuada para responder a las necesidades actuales y a su crecimiento futuro”, manifestó.



Por su parte, la presidenta de la mencionada agrupación, Rossana Uribe, expresó que "estamos muy contentos, porque esta noticia nos permite retomar con más fuerza el trabajo de nuestro comité, que está compuesto por 50 personas y lleva casi nueve años esperando avanzar hacia el sueño de la casa propia. El proyecto de saneamiento sanitario era un tema que mantenía nuestra postulación detenida, por lo que la obtención de la RS nos da un nuevo impulso y la esperanza de que podamos seguir avanzando con nuestro subsidio y concretar nuestras viviendas”.



La Etapa de Obras Tempranas tiene como objetivo entregar a Puerto Williams el estándar mínimo requerido para su actual sistema de producción y distribución de agua potable, especialmente para abastecer a los sectores altos de la localidad con los niveles adecuados de volumen de regulación y presión.



La iniciativa contempla una inversión aproximada de 2 mil 344 millones de pesos y un plazo estimado de ejecución de siete meses. Las obras consideran la instalación de nuevas tuberías y el mejoramiento de parte de la infraestructura existente, con el propósito de optimizar la distribución del agua potable y beneficiar directamente a unas 2.063 personas de la comuna de la ciudad de Isla Navarino.



Con la obtención de la RS, el proyecto deberá continuar con las gestiones de aprobación ante el Consejo Regional (Core) de Magallanes y de la Antártica Chilena, la identificación presupuestaria y, posteriormente, el proceso de licitación. Por lo tanto, este avance corresponde a una etapa previa a la ejecución de las obras.



Avances para las siguientes etapas



En paralelo, se trabaja en la preparación de la Etapa 1 del Plan Maestro de Saneamiento Sanitario, denominada Obras de Seguridad de Suministro y Cambio Climático. Esta fase contempla el traslado y mejoramiento de la planta de tratamiento de agua potable, la incorporación de procesos de floculación y decantación, y la construcción de un nuevo estanque de regulación de 3 mil metros cúbicos, destinado a mejorar la autonomía del sistema.



Para avanzar en esta etapa, resulta indispensable asegurar la disponibilidad del terreno requerido en el sector de Río Róbalo. En este contexto, el Gobierno Regional solicitó a la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales una concesión de uso gratuito del terreno, mientras se desarrollan las coordinaciones necesarias para continuar con la iniciativa.



El delegado destacó que estos avances forman parte de un trabajo progresivo para responder a las necesidades sanitarias de Puerto Williams, considerando que la infraestructura existente fue diseñada para una ciudad de menor tamaño que la actual.



El Plan Maestro de Saneamiento Sanitario contempla cuatro etapas: Obras Tempranas; Obras de Seguridad de Suministro y Cambio Climático; Obras de Regularización y Catastro; y Obras Aeropuerto. En conjunto, estas iniciativas buscan fortalecer la infraestructura sanitaria y mejorar la capacidad del sistema para acompañar el desarrollo de la capital provincial.

