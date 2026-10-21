ORFEBRE RAIKA BRADASIC PRESENTARÁ COLECCIÓN DE JOYAS INSPIRADA EN LOS ESTROMATOLITOS DE PORVENIR

La naturaleza, la historia del territorio y la transformación de la materia son los ejes de una nueva propuesta de joyería contemporánea desarrollada por la actriz y orfebre Raika Bradasic Cárdenas, quien presentó los detalles de su proyecto inspirado en los estromatolitos de Porvenir, durante una entrevista esta mañana en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones.

La iniciativa contempla una colección de joyas que toma como referencia estas antiguas formaciones presentes en Tierra del Fuego, cuya particular estructura se relaciona con la interacción entre microorganismos, minerales, agua y sedimentos. A partir de una investigación artística y territorial, la creadora busca traducir sus formas, texturas y movimientos al lenguaje de la orfebrería.

El proyecto es financiado por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, a través de un fondo regional, y contempla tanto la exhibición de las piezas como la presentación de un registro fotográfico del proceso de investigación desarrollado en Porvenir.

La inauguración está programada para el 21 de noviembre, a las 18:00 horas, en el Centro Cultural Claudio Paredes Chamorro de Punta Arenas. La exposición podrá visitarse hasta el 30 de noviembre.

De la actuación a la orfebrería: un proceso de exploración artística

Durante la conversación, Raika Bradasic relató que su acercamiento a la orfebrería surgió como una oportunidad para explorar nuevas formas de expresión, luego de desarrollar su trayectoria profesional en el ámbito de las artes escénicas.

De profesión actriz, comenzó a incorporar progresivamente el trabajo manual a su vida cotidiana, hasta convertirlo en una actividad central. Este proceso también le permitió descubrir otras maneras de observar y representar el entorno, particularmente a partir de los elementos naturales y culturales de la Región de Magallanes.

“Yo de profesión soy actriz, entonces llegó un momento en donde necesité explorar nuevas artes y se dio este proceso de aprendizaje en la orfebrería y de ahí de a poco me fui como instalando mi taller, fui quedándome más con el trabajo de la orfebrería”, explicó.

La artista señaló que ambas disciplinas le han permitido aproximarse al mundo desde perspectivas diferentes. Mientras el teatro implica un trabajo escénico y colectivo, la orfebrería requiere concentración, paciencia y un proceso minucioso que se desarrolla principalmente en su taller.

En ese sentido, recordó que la pandemia fue un punto de inflexión para profundizar en este oficio y dedicarle prácticamente la totalidad de su tiempo.

“La pandemia fue como el punto de inflexión que yo dije: ya, a esto me dedico casi al 100%, porque justamente no podíamos salir, había mucho tiempo para trabajar”, comentó.

La creadora también destacó que su vínculo con las manualidades se remonta a su infancia, influenciada por las labores que realizaban integrantes de su familia, como tejer, bordar y coser.

Sin embargo, reconoció que la orfebrería le exigió desarrollar una nueva relación con los tiempos de creación y con la posibilidad de rehacer una pieza cuando el resultado no es el esperado.

“Bueno, no fue tan lejano, no fue tan lejano y también me sirvió para trabajar mi paciencia porque yo estaba acostumbrada a ver resultados rápidos en las cosas y aquí es imposible. Tú estás trabajando un anillo y a último minuto se te puede fundir y, bueno, trabajar la paciencia, se hace de nuevo”, relató.

Magallanes como fuente permanente de inspiración

El territorio regional constituye uno de los principales referentes creativos de Bradasic, quien ha explorado distintos elementos de su entorno para desarrollar propuestas artísticas.

La arquitectura de Punta Arenas, la costanera, el mar, las piedras y los cielos australes forman parte de las imágenes y experiencias que nutren su trabajo. En la entrevista, la orfebre manifestó su especial conexión con la naturaleza de Magallanes y las posibilidades que ofrece para crear obras vinculadas con la identidad territorial.

“Justo hoy día, en el Día de la Región, es como rendirle tributo, porque esta región tiene de todo, de todo para inspirarse. Por supuesto que cada uno elige su camino. A mí, por lo menos, me gusta mucho la naturaleza de esta región. Los cielos, las piedras, o sea, es que de verdad no las he visto en otra parte del mundo”, expresó.

Bradasic también mencionó un proyecto anterior relacionado con el sector de Pali Aike, experiencia que contribuyó a ampliar su interés por otros espacios de Magallanes y sus posibilidades de interpretación artística.

En ese recorrido apareció el Parque de los Estromatolitos de Porvenir, un lugar que inicialmente desconocía y que posteriormente se convirtió en el punto de partida de su nueva colección.

La artista destacó que la región ofrece múltiples fuentes de inspiración, desde sus paisajes y elementos naturales hasta su arquitectura, su historia y las diversas comunidades que han contribuido a construir su identidad.

Estromatolitos de Porvenir: ciencia, naturaleza y creación artística

El origen de la colección se remonta a una conversación en la que Bradasic conoció la existencia de los estromatolitos de Porvenir. A partir de ese primer acercamiento, comenzó a investigar sobre estas formaciones y a explorar las posibilidades de convertir sus características en una propuesta de joyería contemporánea.

“Este es un proyecto financiado por el Ministerio de las Artes, las Culturas y el Patrimonio. Es un Fonda regional, el cual me permite a mí realizar este proyecto”, explicó durante la entrevista, al referirse al financiamiento de la iniciativa.

Sobre el origen de la idea, agregó: “El inicio de este proyecto es súper como... fue al azar porque yo estaba en una conversación, estábamos comentando un proyecto anterior que yo había hecho de Pali Aike y se me acerca una persona y me dice: ‘Oye, ¿no conoces los estromatolitos de Porvenir?’. Y yo la verdad no tenía idea. Entonces me puse a averiguar”.

Tras conocer más sobre estas formaciones, la creadora comenzó a gestionar el proyecto y tuvo la oportunidad de viajar a Porvenir junto al fotógrafo Pedro López, quien participa en la iniciativa mediante el registro visual de la investigación.

Durante esa visita recopilaron fotografías e información que posteriormente sirvieron como base para el proceso creativo, el diseño y la elaboración de las joyas.

La propuesta no busca reproducir literalmente un estromatolito en cada pieza, sino interpretar sus características desde una perspectiva artística más amplia. De esta manera, las formas y texturas de estas estructuras naturales se convierten en elementos que permiten explorar conceptos relacionados con la vida, la memoria, el territorio y la transformación de la materia.

Al explicar este enfoque, Bradasic sostuvo que la investigación es una etapa fundamental para desarrollar un proyecto artístico, especialmente cuando se trabaja con referentes naturales que requieren comprensión y estudio.

“Todo proceso tiene que ser estudiado de lo que uno va a trabajar. ¿Cierto? Ahora la forma en que yo decido trabajar los estromatolitos no es una forma figurativa, es de una forma más metafórica, más amplia, entonces quizás lo que ustedes van a ver no es en una joya, un estromatolito en sí, lo que van a ver puede ser sus texturas, su forma, su movimiento”, señaló.

En esa línea, destacó el papel del arte como una herramienta que permite reinterpretar los elementos del entorno y trasladarlos a un lenguaje diferente.

“Porque creo que ese es el plus del arte que podemos transformar algo figurativo en algo en otra cosa”, añadió.

La colección, por tanto, propone una aproximación a los estromatolitos que combina la investigación territorial con la experimentación material, permitiendo que el público conozca estas formaciones desde una perspectiva distinta a la científica o paisajística.

Un proceso de creación marcado por la paciencia y el aprendizaje

Durante la entrevista en Polar Comunicaciones, la orfebre también se refirió a los desafíos que implica desarrollar este oficio desde Punta Arenas.

Uno de los principales obstáculos, explicó, es el acceso a las materias primas, debido a que determinados materiales utilizados en la elaboración de joyas deben encargarse fuera de la región.

“Lo más difícil, a ver, bueno, lo primero son los materiales que en Punta Arenas no se consiguen porque no hay industrias joyeras en Punta Arenas. Entonces es como lo relacionado a la materia prima, la materia prima, por ejemplo, la plata. Todo eso se manda a pedir a Santiago”, indicó.

A las dificultades de abastecimiento se suman las variaciones en los precios de los materiales, factores que influyen en la planificación y ejecución de las piezas.

Pese a ello, Bradasic sostuvo que la constancia y el aprendizaje son elementos esenciales para avanzar en la orfebrería. También planteó que, en cualquier disciplina artística, es necesario encontrar un equilibrio entre la búsqueda de perfección y la capacidad de concluir una obra.

“Yo creo que en todo aspecto artístico uno sigue, sigue, pero también hay que aprender a soltar. Porque, o si no, puedes pasarte un año y quizás nunca va a estar terminado y eso es... o sea, también aprender a soltar”, reflexionó.

La artista agregó que el oficio implica, además, desprenderse de las piezas una vez terminadas y permitir que encuentren a sus nuevos propietarios, pese al vínculo personal que se genera durante su elaboración.

Redes sociales y proyección internacional de sus joyas

Las redes sociales y las oportunidades de exhibición también han sido relevantes para ampliar el alcance del trabajo de Raika Bradasic.

La creadora explicó que mantiene su taller y una vitrina en su domicilio, donde las personas pueden conocer sus piezas, mientras que plataformas digitales como Instagram le permiten establecer contacto con clientes de otras ciudades y países.

Asimismo, destacó su participación desde el año pasado en la Empresa Portuaria Austral (EPA), durante la temporada de cruceros, experiencia que le abrió nuevas posibilidades para dar a conocer sus creaciones a visitantes extranjeros.

“Me han escrito de países. Uno de los anillos, no me acuerdo qué país era, pero que yo decía: ‘Qué impensable que una joya mía esté tan lejos de su origen’. Y me han escrito. Me han hecho pedidos, entonces también ha sido toda una gestión ahí”, relató.

Entre esas experiencias, mencionó el envío de joyas a Francia y el desafío de fortalecer sus conocimientos de inglés para comunicarse con personas interesadas en adquirir sus productos.

“Y también ahí el desafío de aprender a hablar inglés, cierto, me manejo, ya puedo comunicarme, entonces ya puedo decir que han salido al mundo mis joyas y eso me llena de orgullo”, manifestó.

La artista también valoró el acceso a contenidos digitales y tutoriales especializados, que le permiten continuar aprendiendo técnicas y resolver dudas propias del trabajo artesanal.

Sin embargo, destacó que su preferencia sigue estando en el trabajo manual y en la cercanía con las personas, aspectos que considera centrales en su proceso creativo.

Invitación a la exposición en el Centro Cultural Claudio Paredes Chamorro

La colección inspirada en los estromatolitos de Porvenir será presentada al público desde el 21 hasta el 30 de noviembre, en el Centro Cultural Claudio Paredes Chamorro de Punta Arenas.

La inauguración se realizará el 21 de noviembre a las 18:00 horas y contará con la exhibición de las joyas y del registro fotográfico desarrollado durante la investigación en Tierra del Fuego.

Además, Bradasic manifestó su interés en llevar posteriormente la muestra a Porvenir, con el objetivo de que estudiantes y comunidades de la isla puedan conocer la propuesta artística. Esa presentación aún no cuenta con una fecha definida.

La orfebre también invitó a personas e instituciones interesadas en recibir la exposición en otras localidades, como Puerto Natales, a ponerse en contacto con ella para evaluar alternativas de colaboración.

Quienes deseen conocer su trabajo o realizar consultas pueden buscarla en Instagram como Raika Cabrera y Joyas de Autor, plataforma que utiliza como principal canal de comunicación con sus clientes.

Con esta propuesta, la artista busca acercar al público a un elemento singular del patrimonio natural de Tierra del Fuego, demostrando cómo la investigación y la creación artística pueden converger para reinterpretar el territorio y generar nuevas formas de apreciar la identidad de Magallanes.



