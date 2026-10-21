FUNCIONARIAS Y FUNCIONARIOS DE LA JUNJI MAGALLANES VALORARON REALIZACIÓN DE CUARTA FERIA DE SERVICIOS Y BENEFICIOS

“Fue una experiencia muy positiva, ya que permitió acceder a distintos servicios, realizar consultas y efectuar trámites que se dificultan habitualmente por nuestros horarios laborales. Destaco el día y horario del evento, con mamografías, atención veterinaria, seguros y otros. Como funcionaria de Puerto Natales, aproveché el viaje a Punta Arenas. Agradezco la excelente iniciativa que demuestra la preocupación por el bienestar integral de las y los trabajadores. Espero que esto continúe y haya versiones en las provincias para favorecer a quienes habitamos en otras zonas”, dijo la directora del Jardín Infantil “Los Cisnes”, Ivonne Alvarado Aguilar, quien fue parte de la cuarta versión de la Feria de Servicios y Beneficios para las funcionarias y funcionarios de la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji), que tuvo lugar en el Centro Integral Infantil de Juego y Movimiento (Ciijum) de Punta Arenas, la tarde del sábado 17 de octubre de 2026.

Esta esperada instancia es organizada por el Servicio de Bienestar de la Junji y tuvo cientos de participantes. El objetivo es mejorar las condiciones de vida de las y los funcionarios y sus cargas familiares, con la participación de distintas entidades y servicios públicos, prestaciones gratuitas, atenciones personalizadas y acciones de difusión. También hubo espacios lúdicos y premios.

Las funcionarias y funcionarios agradecieron la participación de representantes de la Caja "La Araucana"; la Fundación "Arturo López Pérez"; Óptica “Innova”; el Fondo Nacional de la Salud (Fonasa); Secretaría Regional Ministerial de la Salud, con la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (Compin), Salud Bucal y Promoción de Salud; el Servicio de Registro Civil e Identificación; la Dirección de Tránsito, tarjetas de descuentos y operativos caninos y felinos de la Municipalidad de Punta Arenas.

Quien aprovechó de tramitar la Tarjeta de Integración Austral fue el encargado del Ciijum, Alejandro Alvarado Subiabre. “La feria es bien diversa, con hartas oportunidades para obtener beneficios, conocer lo que tiene el servicio público. Sobre la tarjeta, es beneficioso obtener rebajas en un país hermano, cuando de repente viajo a Río Gallegos, Argentina”, afirmó.

La funcionaria del Ciijum Vilma Urrea Igor, calificó de excelente la feria para las y los trabajadores de la Junji. “Gracias a Bienestar de la institución por la iniciativa. Vine en familia, junto a mi hija, nuera y sobrina y visitamos casi todas las estaciones. Me voy con la Tarjeta de Integración Austral, ya que hacemos constantes viaje a Argentina”, compartió.

A éstos deben sumarse la Unidad de Subsidios; el Registro Social de Hogares; el Instituto de Previsión Social; el Servicio de la Vivienda y Urbanización (Serviu); Banco Estado; la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb); Desarrollo Social; el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac); la Caja de Empleados Públicos; la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS); el Centro de Atención Integral al Personal (Caip) y la Mesa de Equidad de Género de la Junji; el Mamógrafo Móvil del Servicio de Salud; el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (Senda); la Secretaría Regional Ministerial de Educación; el Centro Comunitario de Salud Familiar “Sandra Vargas”; el Servicio Nacional de la Discapacidad (Senadis); el Banco de Sangre; la Corporación de Asistencia Judicial; el Centro Dental “Ventus”; Tiendas “Jordan”; Tienda “Aromas de Encanto” y “Scoop”, con productos a granel.

La subdirectora de Gestión y Desarrollo de las Personas (Gesdep), de la que depende el Servicio de Bienestar de la Junji Magallanes, Verónica Jiménez Faúndez, destacó que las y los funcionarios pudieron tener acceso a servicios estatales que por horarios de trabajo son complicados de consultar. “El espacio del Ciijum está bien habilitado para toda la familia de la Junji, que pudo acercarse y hacer trámites. Cada año llegan más personas porque se dan cuenta de lo bueno que es ir a la feria. Se van con mucha información. De esta forma, el Estado de Chile se acerca a la ciudadanía. Esto es un éxito, con las personas compartiendo los juegos y espacios para las y los niños”, concluyó.