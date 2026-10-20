20 de octubre de 2026
SEREMI DE EDUCACIÓN DE MAGALLANES RECIBIÓ A ESTUDIANTES QUE REPRESENTARÁN A LA REGIÓN EN LA VII MUESTRA DE CUECA ESCOLAR
Durante el encuentro, la autoridad felicitó a la delegación por este logro y destacó el valor de preservar las expresiones folclóricas y la identidad cultural del país a través de la cueca.
Esta mañana, el seremi de Educación de Magallanes y de la Antártica Chilena, José Raúl Alvarado Díaz, recibió a los estudiantes que viajarán a la Región de Los Ríos para participar en la VII Muestra de Cueca Escolar.
Durante el encuentro, la autoridad felicitó a la delegación por este logro y destacó el valor de preservar las expresiones folclóricas y la identidad cultural del país a través de la cueca.
“Quiero felicitarlos por mantener vivas nuestras tradiciones, especialmente la cueca, nuestro baile nacional y una expresión de orgullo e identidad chilena. Nos llena de satisfacción que jóvenes de Magallanes representen a nuestra región y a las cuatro provincias en la VII Muestra de Cueca Escolar. Les deseamos mucho éxito y esperamos que lleven nuestras tradiciones con alegría y orgullo a la Región de Los Ríos”, señaló el seremi José Raúl Alvarado Díaz.
La terapeuta ocupacional del Liceo Politécnico Cardenal Raúl Silva Henríquez, Vania González, agradeció el encuentro y las palabras de apoyo entregadas a los estudiantes.
“Estoy muy orgullosa de acompañar a los estudiantes en esta experiencia y de poder compartir nuestro folclore y representar a nuestra querida región de Magallanes. Agradecemos mucho la recepción y las palabras de apoyo del seremi. Es muy lindo poder vivir todo esto junto a los estudiantes”, señaló.
Por su parte, Emily Negrón, estudiante de tercero medio del mismo establecimiento, destacó la disposición de la autoridad y la oportunidad de dar a conocer la cueca patagónica en otras zonas del país.
“Fuimos a la Seremi para el saludo protocolar y la recepción del seremi de Educación fue muy gratificante, porque se dio el tiempo de conocernos y darle importancia al folclore. Para nosotros, representar a Magallanes con la cueca patagónica significa dar a conocer un baile regional que gran parte de Chile no conoce. Además, las poleras con guardapampa y la bandera de nuestra región que nos regaló fueron un detalle muy bonito, único y pensado para nosotros, que podremos llevar durante nuestro viaje”, señaló.
La Secretaría Regional Ministerial de Educación de Magallanes reconoce el compromiso de esta delegación y le desea éxito en su participación en la muestra nacional, donde dará a conocer el talento de sus estudiantes y una expresión representativa del patrimonio cultural regional.
CORTE DE PUNTA ARENAS RECHAZA RECURSO DE PROTECCIÓN CONTRA NOTIFICACIÓN DE DESALOJO PARA HABITANTES DE “VILLA LAS ETNIAS”
La Corte de Apelaciones de Punta Arenas rechazó el recurso de protección deducido por integrantes de la agrupación de vivienda “Las Luciérnagas” en contra de la notificación emanada por el Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu), que oficia a los recurrentes para que desalojen voluntariamente la toma donde construyeron viviendas de manera irregular.
La Corte de Apelaciones de Punta Arenas rechazó el recurso de protección deducido por integrantes de la agrupación de vivienda “Las Luciérnagas” en contra de la notificación emanada por el Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu), que oficia a los recurrentes para que desalojen voluntariamente la toma donde construyeron viviendas de manera irregular.