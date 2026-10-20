SEREMI DE EDUCACIÓN DE MAGALLANES RECIBIÓ A ESTUDIANTES QUE REPRESENTARÁN A LA REGIÓN EN LA VII MUESTRA DE CUECA ESCOLAR

Esta mañana, el seremi de Educación de Magallanes y de la Antártica Chilena, José Raúl Alvarado Díaz, recibió a los estudiantes que viajarán a la Región de Los Ríos para participar en la VII Muestra de Cueca Escolar.



Durante el encuentro, la autoridad felicitó a la delegación por este logro y destacó el valor de preservar las expresiones folclóricas y la identidad cultural del país a través de la cueca.



“Quiero felicitarlos por mantener vivas nuestras tradiciones, especialmente la cueca, nuestro baile nacional y una expresión de orgullo e identidad chilena. Nos llena de satisfacción que jóvenes de Magallanes representen a nuestra región y a las cuatro provincias en la VII Muestra de Cueca Escolar. Les deseamos mucho éxito y esperamos que lleven nuestras tradiciones con alegría y orgullo a la Región de Los Ríos”, señaló el seremi José Raúl Alvarado Díaz.



La terapeuta ocupacional del Liceo Politécnico Cardenal Raúl Silva Henríquez, Vania González, agradeció el encuentro y las palabras de apoyo entregadas a los estudiantes.



“Estoy muy orgullosa de acompañar a los estudiantes en esta experiencia y de poder compartir nuestro folclore y representar a nuestra querida región de Magallanes. Agradecemos mucho la recepción y las palabras de apoyo del seremi. Es muy lindo poder vivir todo esto junto a los estudiantes”, señaló.



Por su parte, Emily Negrón, estudiante de tercero medio del mismo establecimiento, destacó la disposición de la autoridad y la oportunidad de dar a conocer la cueca patagónica en otras zonas del país.



“Fuimos a la Seremi para el saludo protocolar y la recepción del seremi de Educación fue muy gratificante, porque se dio el tiempo de conocernos y darle importancia al folclore. Para nosotros, representar a Magallanes con la cueca patagónica significa dar a conocer un baile regional que gran parte de Chile no conoce. Además, las poleras con guardapampa y la bandera de nuestra región que nos regaló fueron un detalle muy bonito, único y pensado para nosotros, que podremos llevar durante nuestro viaje”, señaló.









La Secretaría Regional Ministerial de Educación de Magallanes reconoce el compromiso de esta delegación y le desea éxito en su participación en la muestra nacional, donde dará a conocer el talento de sus estudiantes y una expresión representativa del patrimonio cultural regional.

