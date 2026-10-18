CARABINEROS REALIZA PATRULLAJE PREVENTIVO EN EL CIRCUITO BASE TORRES

​El comisario de la 2ª Comisaría de Puerto Natales encabezó un patrullaje preventivo en el circuito Base Torres, en el Parque Nacional Torres del Paine, donde entregó recomendaciones de autocuidado a turistas nacionales y extranjeros ante el inicio de la temporada estival en la provincia de Última Esperanza.

Durante el recorrido, el personal policial se entrevistó con visitantes en español e inglés, entregando orientaciones para prevenir situaciones de riesgo durante su estadía en el parque.

Uno de los principales énfasis estuvo en los peligros asociados al encendido de fuentes de calor al interior del área protegida, con recomendaciones preventivas dirigidas a evitar situaciones que puedan poner en riesgo a las personas y el entorno natural.

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