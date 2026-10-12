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12 de octubre de 2026

PROPONEN NUEVAS SEÑALÉTICAS PARA FORTALECER EL CIRCUITO PATRIMONIAL ANTÁRTICO DE PUNTA ARENAS

​La iniciativa fue presentada por el doctor Marcelo Astorga durante el Festival de la Ciencia 2026 y considera instalar tótems informativos en tres lugares vinculados a la historia de la exploración antártica.

Exposición del Doctor Marcelo Astorga en el Festival de la Ciencia 2026

Punta Arenas cuenta con distintos lugares ligados a la historia de la exploración antártica, pero parte de ese patrimonio no es visible para quienes recorren la ciudad. Con el objetivo de poner en valor estos hitos, el doctor Marcelo Astorga presentó una propuesta para incorporar nuevas señaléticas y tótems informativos al circuito patrimonial antártico.

La exposición se realizó la tarde del 11 de octubre en la sala de exposiciones de Zonaustral, durante la jornada de cierre del Festival de la Ciencia 2026. La actividad reunió a familias, estudiantes y vecinos, junto a representantes de instituciones vinculadas a la investigación y divulgación científica.

Entre los puntos propuestos se encuentra el lugar donde fue tomada la fotografía del piloto Luis Pardo junto a los integrantes de la expedición de Ernest Shackleton, rescatados en 1916 por la escampavía Yelcho desde isla Elefante. También se planteó destacar la casa del general Ramón Cañas Montalva, impulsor del pensamiento antártico chileno, y el sitio donde se alojó el explorador noruego Roald Amundsen durante su paso por Punta Arenas.

La iniciativa forma parte de la Hoja de Ruta elaborada por el Nodo Antártico, que busca fortalecer el vínculo entre Magallanes y el continente blanco desde distintas dimensiones, incluido el patrimonio. La propuesta apunta a reconocer la historia polar de la ciudad y facilitar que residentes y visitantes puedan identificar los lugares relacionados con ella.

Durante la actividad, Astorga también invitó a conocer el libro A 110 años de la hazaña de Piloto Pardo, una publicación colectiva disponible en www.miradorantartico.com. La propuesta de señaléticas busca contribuir a la difusión de la historia antártica local y fortalecer el desarrollo del turismo cultural en Punta Arenas.


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Exposición del Doctor Marcelo Astorga en el Festival de la Ciencia 2026

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