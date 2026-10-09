DIPUTADO CARLOS BIANCHI CUESTIONA EL PRESUPUESTO 2027 Y EXIGE GARANTÍAS PARA EL SUBSIDIO AL GAS EN MAGALLANES

Esta mañana, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, el diputado por la Región de Magallanes, Carlos Bianchi Chelech, abordó los principales desafíos presupuestarios de la zona, con especial énfasis en el financiamiento del subsidio al gas, la situación económica y laboral, la soberanía en el territorio austral y la puesta en marcha del transporte público en Puerto Natales.

Durante la entrevista, el parlamentario manifestó su preocupación por la reducción presupuestaria del Ministerio de Energía contemplada para 2027 y sus posibles implicancias para Magallanes. Según explicó, el presupuesto considera una rebaja de $17 mil millones, de los cuales $11 mil millones corresponderían a recursos vinculados a ENAP y al subsidio al gas.

Bianchi señaló que, junto al senador Karim Bianchi, ha participado en las instancias de discusión presupuestaria para solicitar claridad respecto de la continuidad del beneficio. En ese contexto, indicó que la ministra de Energía sostuvo que los ajustes responderían a medidas de eficiencia y que no afectarían el subsidio destinado a la región.

“Díganos y que se grabe, dígale a Magallanes que a nadie se le va a bajar un peso del gas. Y que la cobertura va a ser del 100%”, relató el diputado respecto de lo que planteó durante la discusión con la secretaria de Estado.

El legislador agregó que, mientras se revisan los antecedentes presupuestarios, también se encuentran impulsando una propuesta para establecer un subsidio al gas licuado en Puerto Williams y Puerto Edén. En esa línea, enfatizó la importancia de que los representantes regionales prioricen la defensa de los beneficios que inciden directamente en la calidad de vida de los habitantes de Magallanes.

“Tenemos que defender a nuestra región, tenemos que defender el subsidio”, sostuvo, cuestionando además la ausencia de otros parlamentarios en las instancias de trabajo que, según afirmó, han desarrollado junto al senador Karim Bianchi.

Críticas al Presupuesto 2027 y al endeudamiento

Otro de los puntos centrales de la conversación fue la evaluación del Presupuesto 2027 y las medidas económicas impulsadas por el Gobierno. Bianchi cuestionó las prioridades fiscales y advirtió sobre sus eventuales consecuencias para la clase media, los sectores de menores ingresos y las personas mayores.

El parlamentario también criticó el aumento del endeudamiento público y sostuvo que las medidas anunciadas no abordarían de manera estructural problemas como la cesantía, el encarecimiento del costo de vida y la generación de empleo estable.

“Lo que uno tiene que ver es cómo lo soluciono”, afirmó al referirse a la discusión sobre la situación fiscal heredada por la actual administración, planteando que el debate debe centrarse en las soluciones y en las consecuencias concretas de las decisiones económicas.

En materia laboral, el diputado destacó la importancia de fortalecer a las pequeñas y medianas empresas, facilitando el acceso al crédito, mejores condiciones para regularizar deudas tributarias e incentivos para la contratación. Asimismo, advirtió sobre los efectos de la automatización en el empleo y sus posibles repercusiones en el financiamiento futuro de las pensiones.

Soberanía e infraestructura estratégica en Magallanes

Durante el espacio radial, Bianchi también expresó su preocupación por el escenario geopolítico internacional y la relevancia estratégica de la Patagonia, el Estrecho de Magallanes y la Antártica. En su análisis, planteó que el aumento del interés internacional por estos territorios debe traducirse en decisiones concretas de inversión e infraestructura para la región.

El diputado hizo referencia a la necesidad de fortalecer los puertos, los servicios logísticos, la investigación científica y las capacidades institucionales, señalando que la soberanía no debe entenderse exclusivamente desde una perspectiva militar.

“La soberanía se hace, por ejemplo, en la antártica. La soberanía debe ser la ciencia de la investigación, el soporte, la prestación de servicios, los puertos, lo que hacen las instituciones a las Fuerzas Armadas, lo que hace el INACH”, sostuvo.

En relación con las tensiones internacionales y las declaraciones atribuidas al embajador de Estados Unidos en Chile, el parlamentario manifestó su rechazo a cualquier actuación que, a su juicio, pueda afectar el respeto a la soberanía nacional. No obstante, recalcó que su postura apunta a preservar la paz y privilegiar las vías diplomáticas para resolver eventuales controversias.

“Yo espero que nunca ocurra nada, que no sea el estar en paz y en tranquilidad”, expresó.

Asimismo, planteó la importancia de que el Estado desarrolle una estrategia de largo plazo para aprovechar las oportunidades vinculadas al tránsito marítimo por el Estrecho de Magallanes, incluyendo inversiones en infraestructura portuaria y servicios que permitan generar beneficios económicos para la zona austral.

Transporte público en Puerto Natales

En otro ámbito, el diputado se refirió a la reciente puesta en marcha del transporte público en Puerto Natales, iniciativa que calificó como un avance para la conectividad y la calidad de vida de sus habitantes.

Bianchi atribuyó parte importante del proceso a las gestiones que, según indicó, realizó durante años junto al senador Karim Bianchi, además del trabajo de autoridades comunales y regionales de distintas administraciones. También destacó que el nuevo servicio permitirá mejorar las condiciones de desplazamiento de estudiantes, trabajadores, personas mayores y personas con discapacidad.

Al respecto, sostuvo que las tarifas contempladas consideran valores de $180 y $250, además de otros tramos que mencionó durante la entrevista, con el objetivo de facilitar el acceso al transporte.

“Esto significa avance para puerto natales. Esto significa desarrollo, esto significa justicia”, afirmó el parlamentario, quien señaló que conservará el primer boleto del servicio como recuerdo de la puesta en marcha del sistema.

Junto con valorar el inicio de las operaciones, Bianchi reconoció que aún quedan desafíos pendientes en la comuna, particularmente en materia de paraderos, semáforos, demarcación vial, refugios para la temporada invernal y mejoramiento de calles. En ese sentido, destacó el papel que deberá desempeñar la Municipalidad de Puerto Natales, en coordinación con el Gobierno Regional y otras instituciones.

El legislador también recordó las gestiones que impulsó para la incorporación de buses al transporte público de Punta Arenas y anticipó que espera que, dentro de aproximadamente un año, puedan incorporarse 100 buses eléctricos a la capital regional. Además, mencionó la posibilidad de avanzar en soluciones de transporte mediante minibuses para Porvenir.

Desafíos regionales

Hacia el cierre de la entrevista en Buenos Días Región, el diputado reiteró que la discusión presupuestaria será determinante para el futuro de Magallanes, tanto por la continuidad de los subsidios como por la necesidad de impulsar inversiones que contribuyan al desarrollo económico y social del territorio.

Bianchi insistió en que las decisiones del Estado deben considerar las particularidades de la zona austral y traducirse en mejoras concretas para sus habitantes, desde el acceso a servicios básicos y transporte hasta la creación de empleos y el fortalecimiento de la infraestructura estratégica.

La conversación permitió abordar una serie de materias que marcarán la agenda regional durante las próximas semanas, en un contexto de discusión del Presupuesto 2027 y de debate sobre las prioridades de inversión pública para Magallanes.





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