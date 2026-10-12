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12 de octubre de 2026

PORVENIR INSTALA SU PRIMER COMITÉ OPERATIVO DE SEGURIDAD

​La instancia reúne al municipio, Carabineros, la PDI y el Ministerio Público para coordinar patrullajes preventivos, fiscalizaciones y acciones frente a situaciones que afecten la seguridad de la comuna.

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Porvenir realizó la primera sesión de su Comité Operativo de Seguridad, una instancia de coordinación entre la Municipalidad, Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones (PDI) y el Ministerio Público, orientada a fortalecer la prevención del delito y mejorar la respuesta ante situaciones que afecten a los vecinos.

El comité tendrá un enfoque operativo y buscará traducir las prioridades del Plan Comunal de Seguridad Pública en medidas concretas. Entre sus tareas se contempla coordinar patrullajes preventivos, identificar sectores prioritarios y reforzar las fiscalizaciones para prevenir delitos contra la propiedad, incivilidades y otras situaciones de riesgo.

La instancia también apunta a mejorar el intercambio de información entre las instituciones participantes, facilitando la derivación de antecedentes y la coordinación de acciones frente a hechos delictuales.

El trabajo considerará las características territoriales de Porvenir, incluyendo el radio urbano, Bahía Chilota y los sectores periurbanos y rurales, donde las distancias y la conectividad representan desafíos para las labores preventivas.

La instalación del comité se enmarca en la Ley N.º 21.802 y busca establecer una coordinación permanente entre el municipio, las policías y el Ministerio Público para orientar los recursos disponibles y responder a las necesidades de seguridad de la comunidad.


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