PORVENIR INSTALA SU PRIMER COMITÉ OPERATIVO DE SEGURIDAD

Porvenir realizó la primera sesión de su Comité Operativo de Seguridad, una instancia de coordinación entre la Municipalidad, Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones (PDI) y el Ministerio Público, orientada a fortalecer la prevención del delito y mejorar la respuesta ante situaciones que afecten a los vecinos.

El comité tendrá un enfoque operativo y buscará traducir las prioridades del Plan Comunal de Seguridad Pública en medidas concretas. Entre sus tareas se contempla coordinar patrullajes preventivos, identificar sectores prioritarios y reforzar las fiscalizaciones para prevenir delitos contra la propiedad, incivilidades y otras situaciones de riesgo.

La instancia también apunta a mejorar el intercambio de información entre las instituciones participantes, facilitando la derivación de antecedentes y la coordinación de acciones frente a hechos delictuales.

El trabajo considerará las características territoriales de Porvenir, incluyendo el radio urbano, Bahía Chilota y los sectores periurbanos y rurales, donde las distancias y la conectividad representan desafíos para las labores preventivas.

La instalación del comité se enmarca en la Ley N.º 21.802 y busca establecer una coordinación permanente entre el municipio, las policías y el Ministerio Público para orientar los recursos disponibles y responder a las necesidades de seguridad de la comunidad.

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