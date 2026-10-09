SALUD MENTAL E INTELIGENCIA ARTIFICIAL MARCARON LA SEMANA DE LA SEGURIDAD Y SALUD LABORAL DE LA CCHC MAGALLANES

Bajo el lema "La Seguridad del Futuro", la Cámara Chilena de la Construcción realizó a nivel nacional la segunda edición de la Semana de la Seguridad y Salud Laboral 2026, iniciativa organizada junto a Mutual de Seguridad, Compromiso PRO y la Comisión de Seguridad y Salud Laboral de la CChC. La actividad convocó a empresas socias, trabajadores, autoridades y especialistas para reflexionar sobre un desafío central para la sostenibilidad de la industria: el cuidado de las personas y la construcción de entornos laborales más seguros, saludables y productivos.

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"Si bien hoy el foco a nivel nacional es la seguridad del futuro, en Magallanes quisimos hacer el contraste: la innovación y la inteligencia artificial nos van a ayudar en nuestros procesos preventivos, pero las decisiones las vamos a seguir tomando nosotros. Mientras las personas sigamos tomando decisiones, tenemos que abordar un tema tan importante como la salud mental", explicó Alejandro Aguilar, presidente de la Comisión de Seguridad y Salud Laboral de la CChC Magallanes.





Sobre el aporte de la inteligencia artificial, Aguilar agregó: "Puedes analizar en segundos o minutos las tendencias de accidentabilidad, apoyar la investigación de accidentes o crear imágenes, videos y afiches para capacitar y sensibilizar. Es un tremendo apoyo a la gestión del día a día en cada una de nuestras empresas socias".

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Lanzamiento: autocuidado a través del juego y la risa





La semana comenzó con el balance de la Comisión de Seguridad y Salud Laboral 2026, a cargo de su presidente, Alejandro Aguilar. Luego se realizó el taller "Conecta y Avanza: salud mental y bienestar para liderar con seguridad en la construcción", dictado por Bárbara Vargas, creadora del Método EXPAS de Comunicación Efectiva.





La relatora propuso una pausa activa distinta, basada en el juego y la risa. "En la construcción el trabajo necesita de muchísima concentración. Un error, por pequeño que sea, pudiese generar un sinnúmero de siguientes errores, hasta llegar a uno muy grande o incluso a algún accidente. Esa concentración tiene que ver con cómo estoy hoy, cómo me siento hoy: eso es precisamente el autocuidado", explicó.

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Romina Saavedra, jefa de seguridad y salud de Edelmag, destacó que el lanzamiento "es el impulso para que todos nosotros nos motivemos a seguir trabajando por la seguridad y salud de los trabajadores". Sobre los ejes de esta edición, agregó que "la inteligencia artificial es una herramienta que debemos utilizar para facilitar el trabajo, y la salud mental es algo que todos, día a día, tenemos que trabajar, para que todos seamos capaces de aplicar el autocuidado y el cuidado mutuo".

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Para Ricardo Espicel, jefe de prevención de Constructora Salfa, la jornada fue "súper entretenida y dinámica", y anticipó que su equipo replicará el material con los trabajadores. En la misma línea, Pedro Velásquez, coordinador de Seguridad y Salud de NEXXO, valoró que "nos entrega herramientas para aplicar en nuestro equipo y con nuestros trabajadores, que necesitamos que los cuidemos".

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En alianza con Inacap Punta Arenas, se desarrolló el taller "Inteligencia Artificial en procesos administrativos de Gestión Preventiva", a cargo de Marcelo Águila Yañez, docente de Innovación, Emprendimiento y Soluciones Tecnológicas de esa casa de estudios.

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"Fue un lindo desafío tratar de levantar los procesos que existen en las empresas y sus necesidades respecto a la prevención, y cómo podemos apoyarnos en la inteligencia artificial para hacer más productivo nuestro entorno de trabajo", señaló el relator, quien destacó el alto interés de los asistentes: "Los profesionales están bastante interesados en usar la tecnología a su favor".

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Rodrigo Escobar, prevencionista de riesgos de Concremag, explicó que la IA "viene a apoyar mucho las gestiones preventivas: la identificación de peligros, la evaluación de riesgos y la elaboración de información y folletería, para justamente prevenir accidentes y enfermedades profesionales". Luis Fica, gerente de Distribuidora Paillán, agregó que la herramienta "facilita el trabajo y hace la gestión más rápida y oportuna, sobre todo cuando tenemos recursos humanos a cargo".

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La semana cerró con el taller "Salud Mental en Tiempos de Cambios", dictado por la psicóloga de la Universidad de Magallanes Mónica Perkic Valdés, candidata a Magíster en Psicología.

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"Estamos en una situación actual que nos desafía a adaptarnos a diferentes condiciones de la vida moderna. Entender el cambio desde el ámbito laboral es una conversación que necesita darse, para reconocer nuestros factores protectores y de riesgo y crear nuevas metodologías para que todos los trabajadores se sientan seguros y escuchados", planteó la relatora.

Alex Vidal, jefe de Innovación y Sostenibilidad de Concremag, valoró el enfoque de la jornada: "Con los cambios sociales, económicos, personales y familiares a los que todos nos vemos enfrentados, es un deber para el liderazgo conocer a su equipo, ser empático y acompañarlo con cariño, por sobre los niveles de producción que podamos tener". Y agregó: "Han sido experiencias enriquecedoras, que nos dejan herramientas para implementar al interior de nuestras organizaciones".

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Durante la semana, una práctica de Salfa fue destacada a nivel nacional en la 19ª versión del concurso Compartiendo Buenas Prácticas en Seguridad y Salud en el Trabajo, que destacó el liderazgo de nueve empresas por su compromiso preventivo. El certamen recibió 309 prácticas de 74 empresas de 10 regiones del país, evaluadas según las 7 Reglas de Oro de la Visión Cero.

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Se trata de "Síntesis Estrategia", seleccionada como práctica destacada en la Regla 4, "Garantizar un sistema seguro y saludable: estar bien organizado". La iniciativa usa memoria histórica e inteligencia artificial para recuperar lecciones de incidentes e integrarlas a la identificación de peligros y controles actuales, y activa así información antes archivada para prevenir la repetición de errores.

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Con esta segunda edición, la Comisión de Seguridad y Salud Laboral de la CChC Magallanes reafirma su compromiso con el bienestar de quienes trabajan en la construcción regional. Las empresas participantes coincidieron en que el desafío ahora es llevar lo aprendido a terreno, a través de charlas, campañas internas y espacios de conversación con sus equipos.