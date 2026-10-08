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8 de octubre de 2026

TRAS SUS DICHOS SOBRE EL ESTRECHO DE MAGALLANES: MOREIRA EXIGE “BUEN TRATO” DE EMBAJADOR DE EE.UU. PARA NEGOCIAR CON CHILE

El vicepresidente del Senado emplazó al Ejecutivo a evitar que se genere un precedente para otros representantes diplomáticos.

ivanmoreira

El senador Iván Moreira (UDI) volvió a cuestionar al embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, esta vez a raíz de sus declaraciones respecto del Estrecho de Magallanes, y sostuvo que cualquier negociación entre ambos países debe partir por garantizar un trato respetuoso hacia Chile.

La controversia surgió luego de que Judd señalara que “si Chile quiere un país que ayude a proteger sus derechos sobre el Estrecho de Magallanes, tendrán que trabajar con nosotros”, afirmación que generó reparos del parlamentario gremialista.

“Cuando se habla de negociaciones con Chile en todo orden, lo primero que se debe negociar es el buen trato de quien negocia con nosotros y él nos ha dado un muy mal trato”, respondió Moreira.

El vicepresidente del Senado sostuvo, además, que las relaciones entre ambos países deben desarrollarse sobre la base del respeto a la soberanía. “El respeto mutuo debe ser el primer punto de acuerdo junto con la no injerencia en nuestros asuntos internos”, afirmó.

Moreira también cuestionó la respuesta del diplomático frente a las manifestaciones de molestia por sus declaraciones. “El embajador no va a respetar las notas de protesta porque parece que olvidó que Chile abolió la esclavitud antes que Estados Unidos y que no somos su colonia, sino que somos una república soberana”, señaló.

Finalmente, el senador emplazó directamente al gobierno a adoptar una posición más firme ante este tipo de declaraciones. A su juicio, el Ejecutivo debe actuar “con mayor firmeza porque estas actitudes pueden sentar un pésimo precedente para que otros embajadores se sientan con las atribuciones para tener injerencia en nuestra política interna”.

Ante el contexto, el canciller Francisco Pérez Mackenna aseguró que estudiará la situación y no descartó tomar alguna acción. “El Estrecho de Magallanes fue, es y será siempre chileno. Lo segundo, es que nosotros podemos defender nuestra soberanía por nosotros mismos, no necesitamos el apoyo de nadie para defender nuestra soberanía, así lo hemos venido haciendo por 200 años”, sostuvo. Foto: Dedvi Missene  Fuente: latercera.com 

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CANCILLER RESPONDE A JUDD POR DICHOS SOBRE ESTRECHO DE MAGALLANES: “NO NECESITAMOS EL APOYO DE NADIE PARA DEFENDER NUESTRA SOBERANÍA”

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​El ministro no descartó presentar una nota de protesta en contra del embajador.

​El ministro no descartó presentar una nota de protesta en contra del embajador.

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TRAS SUS DICHOS SOBRE EL ESTRECHO DE MAGALLANES: MOREIRA EXIGE “BUEN TRATO” DE EMBAJADOR DE EE.UU. PARA NEGOCIAR CON CHILE

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CANCILLER RESPONDE A JUDD POR DICHOS SOBRE ESTRECHO DE MAGALLANES: “NO NECESITAMOS EL APOYO DE NADIE PARA DEFENDER NUESTRA SOBERANÍA”

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