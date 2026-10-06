TRAS MÁS DE SEIS AÑOS, CIRA VUELVE A REALIZARSE DE FORMA PRESENCIAL EN MAGALLANES

Con una amplia participación de directivos y profesionales de establecimientos hospitalarios y de Atención Primaria de Salud, representantes municipales, comunidad organizada, la SEREMI de Salud, la Superintendencia de Salud y la Dirección del Servicio de Salud Magallanes, se desarrolló el primer Consejo Integrado de la Red Asistencial (CIRA) 2026.



La instancia marcó un hito para la región, ya que la última reunión presencial del CIRA se había realizado en diciembre de 2019. Tras más de seis años, el encuentro volvió a efectuarse de manera presencial, sin perjuicio de incorporar la modalidad telemática para permitir la participación de establecimientos y referentes de las provincias de Última Esperanza, Tierra del Fuego y Antártica.



En este sentido, el CIRA busca fortalecer la coordinación entre los distintos niveles de atención de la Red Asistencial del Servicio de Salud Magallanes, promoviendo un trabajo articulado entre el nivel primario, secundario y terciario, junto con los actores institucionales y comunitarios vinculados al sistema de salud regional.



Durante la jornada se presentaron las prioridades definidas para el resto del año, el estado de la Red de Atención Primaria de Salud, la nueva estructura de la Subdirección de Gestión Asistencial, las orientaciones técnicas 2027 y los compromisos asistenciales proyectados hacia el cierre del año. Asimismo, la SEREMI de Salud expuso sobre epidemiología y salud mental.



El director del Servicio de Salud Magallanes, Ricardo Contreras, destacó la convocatoria y el valor de retomar este espacio de encuentro. “Estamos muy contentos porque fue una actividad presencial y tuvimos una gran convocatoria, tanto presencial como remota. Esta tarde se pudieron presentar las prioridades definidas para el resto del año en la red asistencial, lo que es sumamente importante cuando hemos situado a la atención primaria como eje central del quehacer de nuestra gestión”, señaló.



La autoridad agregó que la reunión permitió abordar la estructura de la actividad asistencial y los compromisos existentes, además de generar un espacio para escuchar e interactuar con representantes de la sociedad civil organizada, consejos de desarrollo, agrupaciones de pacientes, asociaciones de funcionarios y equipos profesionales y directivos de la Red Asistencial.



Por su parte, Tatiana Luequen, presidenta de la Unión Comunal de Consejos de Desarrollo de Salud de Punta Arenas, valoró la recuperación del espacio de participación. “Para nosotros es muy importante. Lo habíamos perdido y creo que recuperar este espacio de participación común nos va a permitir avanzar y mejorar la calidad de atención en salud”, indicó.

En la misma línea, Tatiana Luequen, sostuvo que este tipo de reuniones “nos permite conocer el trabajo que se está llevando a cabo en la Red, pero también intervenir desde nuestras demandas y desde la mirada comunitaria sobre lo que nosotros, como usuarios, requerimos de la asistencia en salud”, sostuvo.



La sesión culminó con un espacio de intercambio de opiniones entre los asistentes, tanto presenciales como remotos, quienes pudieron realizar consultas y planteamientos a los expositores y a los directivos de la Red Asistencial.



Esta instancia permitió recoger las perspectivas de los distintos actores que integran el sistema de salud regional, consolidando un ejercicio clave para el fortalecimiento de la gobernanza de la Red Asistencial y para la construcción de espacios permanentes de diálogo entre el Servicio de Salud Magallanes, los equipos de salud y la comunidad.





