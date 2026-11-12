MAGALLANES HUB PORTUARIO AUSTRAL: ESTUDIO PLANTEA OPORTUNIDADES PARA POSICIONAR A LA REGIÓN COMO PLATAFORMA MARÍTIMA INTERNACIONAL

Un estudio elaborado por el Observatorio de Ciencias Públicas y Políticas de Magallanes, perteneciente a Fundación Prisma Austral, plantea que la Región de Magallanes cuenta con condiciones estratégicas para avanzar hacia la consolidación de un Hub Portuario Austral de escala internacional, aprovechando la ubicación geográfica del Estrecho de Magallanes, su conexión entre los océanos Atlántico y Pacífico y las oportunidades que presenta el escenario actual del comercio marítimo mundial.

El documento, titulado “Magallanes Hub Portuario Austral: Análisis Estratégico del Potencial del Estrecho de Magallanes como Corredor Marítimo Internacional e Infraestructura Hub de Clase Mundial”, en su versión 3.2 de noviembre de 2026, proyecta este desarrollo para el período 2026-2035.

Entre los principales antecedentes, el informe identifica seis vectores de demanda que podrían impulsar la actividad portuaria regional: las flotas pesqueras de mar distante en el Atlántico Sur, las exportaciones agrícolas del Mercosur hacia Asia, los proyectos de hidrocarburos Sea Lion y Vaca Muerta, el turismo y la logística antártica, además del tránsito marítimo interoceánico.

En materia de tráfico marítimo, el estudio consigna que durante 2024 se registraron 2.775 avistamientos de naves mayores en el Estrecho de Magallanes, mientras que en 2025 la cifra llegó a 2.394. Asimismo, destaca un incremento interanual superior al 70% durante agosto y septiembre de 2026, antecedente que vincula con las alteraciones experimentadas por importantes rutas comerciales internacionales.

Otro de los elementos destacados es la identificación de tres puertos industriales con calados superiores a los 16 metros, cuya factibilidad técnica fue respaldada mediante estudios batimétricos asociados a proyectos de hidrógeno verde desarrollados en la región entre 2021 y 2025. También se menciona Bahía Inútil, donde el proyecto Armonía contempla condiciones de profundidad superiores a los 20 metros, aunque requiere avanzar en estudios de línea de base.

El análisis también pone énfasis en las ventajas tributarias y aduaneras de Magallanes, particularmente a través del régimen de Zona Franca, la Ley Navarino y la Ley Austral. Según el documento, estos instrumentos podrían convertirse en factores diferenciadores para atraer operadores internacionales, inversiones portuarias y servicios de abastecimiento de combustible, almacenamiento, procesamiento y transferencia de mercancías.

En cuanto a las oportunidades económicas, el estudio identifica una demanda potencial vinculada a cerca de 400 embarcaciones extranjeras de flotas pesqueras de mar distante que operan por temporada en el Atlántico Sur, las cuales actualmente no realizan recaladas en puertos regionales. A ello se suma la posibilidad de captar operaciones de buques graneleros, metaneros y tanqueros asociados a nuevos proyectos energéticos.

Sin embargo, el informe advierte que el principal obstáculo para concretar este potencial no estaría relacionado con la falta de demanda, sino con la necesidad de acelerar decisiones institucionales, administrativas y de inversión.

En esa línea, propone cinco acciones prioritarias para el período 2026-2027: activar los estudios de línea de base del Proyecto Armonía en Bahía Inútil; acelerar las concesiones marítimas de HNH Energy en San Gregorio y TEH2 en Bahía Posesión; impulsar acuerdos con operadores graneleros del Cono Sur; posicionar la propuesta ante la Autoridad del Canal de Panamá como un nodo complementario, y avanzar en la publicación de documentos institucionales que permitan dar a conocer las oportunidades del corredor austral.

De esta manera, Fundación Prisma Austral plantea que Magallanes podría fortalecer su posición dentro de las rutas internacionales de transporte marítimo, diversificando su matriz económica y generando nuevas oportunidades de inversión, empleo y desarrollo logístico para el territorio.

Para quienes deseen conocer el documento completo “Magallanes Hub Portuario Austral”, pueden solicitarlo escribiendo a [email protected]​

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