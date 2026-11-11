MÁS DE 900 FUNCIONARIOS PÚBLICOS DE MAGALLANES CELEBRAN EL CIERRE DE LAS TERCERAS OLIMPIADAS DEPORTIVAS

Con la participación de más de 900 funcionarios públicos de la región de Magallanes, finalizaron con éxito las terceras Olimpiadas Deportivas organizadas por la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales. La instancia de clausura, comentada a través de las pantallas de Polar Comunicaciones, destacó por la histórica integración de instituciones como Carabineros y el Ejército, quienes se sumaron a este tradicional encuentro de camaradería en Punta Arenas.

Durante la reciente emisión del programa La voz de la ANEF, Evelyn Córdoba conversó con los protagonistas de estas justas deportivas. El Teniente Héctor Yáñez, entrenador del equipo femenino de Carabineros "Pumas Australes", reconoció el esfuerzo de sus jugadoras, destacando a la Cabo II Lilian Espinosa, goleadora del campeonato de futsal. Por su parte, la Sargento II Blanquita Vargas y el Comisario Gerardo Vera (PDI) valoraron el espíritu de sana competencia entre los distintos servicios.

En el bloque final, las funcionarias Solange Sillar y Débora Sánchez compartieron su experiencia tras coronarse campeonas en básquetbol y futsal femenino representando al equipo de Agroaduana. Este evento, además de fortalecer los lazos entre los trabajadores de la región, mantiene un profundo sentido solidario, ya que los fondos recaudados en la organización serán destinados como aporte a las próximas Jornadas por la Rehabilitación.





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