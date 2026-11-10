TRES TERRITORIOS Y UNA SOLUCIÓN: CENTRO DE MANEJO DE RESIDUOS DE ÚLTIMA ESPERANZA PROYECTA OPERAR EN 2027

​El estado de avance del proyecto Centro de Manejo de Residuos (CMR) de Última Esperanza fue presentado ante la Comisión de Ciencia, Energía y Medio Ambiente del Consejo Regional, instancia en la que participaron el seremi de Medio Ambiente, Gonzalo Rosenfeld Sekulovic, y el seremi de Gobierno, Ángel Roa Alegría, junto a los consejeros regionales.



La iniciativa, impulsada por la Municipalidad de Natales, busca entregar una solución provincial para la gestión y disposición final de residuos sólidos de Puerto Natales, Torres del Paine y Puerto Edén. Durante la presentación se revisaron los requerimientos para obtener el permiso ambiental sectorial 141, que establece las condiciones sanitarias y de seguridad para los rellenos sanitarios. Además, se presentó el presupuesto estimado y el trabajo que está desarrollando el municipio de Puerto Natales junto a una consultora para elaborar las bases administrativas generales y los términos de referencia que permitirán preparar la futura licitación para la operación del relleno sanitario.



Al respecto, el seremi de Medio Ambiente, Gonzalo Rosenfeld Sekulovic, explicó que “hoy estuvimos en la Comisión de Medio Ambiente, Ciencia y Tecnología revisando el estado de avance del proyecto de apertura del relleno sanitario de la provincia de Última Esperanza. Los consejeros regionales pudieron conocer los aspectos más importantes que debemos abordar para obtener el permiso ambiental sectorial 141, además del presupuesto estimado y el trabajo que se está desarrollando junto al municipio de Puerto Natales para elaborar las bases administrativas y los términos de referencia de la futura licitación”.



La autoridad ambiental también destacó la importancia de concretar esta infraestructura debido al impacto que generan los actuales vertederos. “Desde el punto de vista ambiental, esta infraestructura forma parte de la solución a la problemática que generan los vertederos actuales. Hemos tenido incendios que liberan grandes emisiones de CO2 a la atmósfera y, además, estos sitios generan metano, un gas que tiene un importante impacto ambiental. Por eso, avanzar en la apertura de una infraestructura crítica como el relleno sanitario de Última Esperanza permitirá dar una respuesta concreta, aunque parcial, a las actuales brechas que tiene nuestra región en materia de gestión de residuos”, señaló.



Por su parte, el seremi de Gobierno, Ángel Roa Alegría, destacó la importancia de avanzar en soluciones concretas para las distintas provincias de Magallanes, relevando el trabajo coordinado entre las instituciones públicas.



“Como Gobierno tenemos el desafío de avanzar en soluciones concretas para las necesidades de las distintas provincias de Magallanes, y la gestión de residuos es una de ellas. Por eso, es fundamental trabajar coordinadamente para que proyectos como el Centro de Manejo de Residuos de Última Esperanza puedan concretarse. Estamos hablando de una infraestructura que puede beneficiar directamente a Puerto Natales, Torres del Paine y Puerto Edén, pero que también requiere compromiso institucional para completar las etapas pendientes y entregar una solución de largo plazo a las comunidades”.

El proyecto contempla un relleno sanitario para residuos domiciliarios, un depósito para residuos industriales, tratamiento de lixiviados e infraestructura para compostaje y reciclaje. Su diseño considera una vida útil de 21 años.



Actualmente, la infraestructura principal se encuentra construida y cuenta con recepción de obras de la Dirección de Obras Municipales y Resolución de Calificación Ambiental (RCA) N.º 114 de 2009. Sin embargo, todavía se requiere completar las autorizaciones sanitarias, ejecutar obras pendientes y definir los mecanismos de financiamiento y contratación para su operación.



La hoja de ruta contempla continuar durante 2026 y 2027 con las gestiones técnicas, administrativas y financieras, proyectando el inicio de operaciones durante el segundo semestre de 2027, sujeto al cumplimiento de las etapas pendientes.



De esta manera, el Centro de Manejo de Residuos de Última Esperanza representa una iniciativa de alcance provincial para mejorar las condiciones de disposición final de residuos y avanzar frente a uno de los principales desafíos ambientales de Magallanes.

