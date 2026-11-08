SUBDERE DESTACA ACUERDO PRESUPUESTARIO QUE ENTREGA MAYOR AUTONOMÍA A LOS GOBIERNOS REGIONALES

La Subsecretaría de Desarrollo Regional (SUBDERE) destacó el acuerdo alcanzado entre el Ministerio de Hacienda y los Gobiernos Regionales, representados por la Asociación de Gobernadores Regionales de Chile (AGORECHI), en el marco de la discusión de la Ley de Presupuestos 2027. El entendimiento busca otorgar mayor autonomía y flexibilidad en la administración de los recursos destinados a las regiones.

Entre las modificaciones se contempla que, a partir de enero de 2027, los Gobiernos Regionales puedan ejecutar su presupuesto desde el primer día del año, sin esperar autorizaciones administrativas centrales ni visaciones de la Dirección de Presupuestos (DIPRES). También se duplicará, del 10% al 20%, el margen para que los gobernadores realicen incrementos presupuestarios sin requerir aprobación del Consejo Regional.

En materia de emergencias, el acuerdo considera aumentar del 2% al 4% la capacidad de ejecución directa de recursos regionales. Además, establece que los ingresos provenientes de casinos de juego, concesiones de Bienes Nacionales y otras fuentes locales se sumen a los aportes fiscales, sin sustituirlos.

Otro de los cambios apunta a agilizar la ejecución de obras comunitarias mediante mayores excepciones de Rentabilidad Social para proyectos del Fondo Regional de Iniciativa Local (FRIL). Asimismo, se contempla destinar recursos del Fondo Regional para la Productividad y el Desarrollo a programas productivos, fomento tecnológico y polos científicos, junto con nuevas posibilidades de recuperación de fachadas y espacios públicos.

El jefe regional de SUBDERE valoró el entendimiento y señaló que busca facilitar la ejecución de recursos, entregar mayores certezas y reducir las trabas administrativas para el desarrollo regional. Según lo informado por el organismo, el marco presupuestario regional igualará la base del ejercicio 2026, manteniendo los recursos para gasto operacional y la capacidad de inversión.

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