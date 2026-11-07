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7 de noviembre de 2026

GOBIERNO DESTACA AVANCE DE PROYECTO QUE FORTALECE LA SEGURIDAD MUNICIPAL

​La iniciativa modifica la Ley N° 21.802 y contempla facilitar la contratación de inspectores municipales, ampliar las alternativas de financiamiento y flexibilizar los requisitos para conformar equipos de seguridad local.

Seguridad municipal ante Punta Arenas

El seremi de Gobierno de Magallanes y de la Antártica Chilena, Ángel Roa Alegría, valoró el despacho del proyecto que modifica la Ley N° 21.802 de Seguridad Municipal, iniciativa que busca fortalecer las capacidades de los municipios para colaborar en la prevención del delito, en coordinación con las policías y otras instituciones del Estado.

El proyecto, impulsado por el Ejecutivo e ingresado al Congreso en agosto de 2026, apunta a resolver dificultades administrativas y financieras detectadas durante la implementación de la normativa. Entre sus principales medidas contempla la contratación de inspectores de seguridad municipal bajo el Código del Trabajo, con responsabilidad administrativa, además de mecanismos excepcionales para ampliar los recursos destinados a seguridad, previa autorización de los organismos correspondientes.

La iniciativa también flexibiliza los requisitos de acreditación de idoneidad física y psicológica de los inspectores, permitiendo que las evaluaciones se realicen en establecimientos de salud públicos, privados o mutuales de seguridad. Asimismo, incorpora disposiciones relacionadas con remuneraciones, capacitación y requisitos para las licencias de conducir.

Por su parte, el seremi de Seguridad Pública de Magallanes y de la Antártica Chilena, Ronald López, destacó el papel de los Consejos Comunales de Seguridad Pública y los Comités Operativos en la coordinación entre instituciones y el seguimiento de las acciones comprometidas en los planes comunales e intercomunales de seguridad pública.

Las autoridades señalaron que estas modificaciones buscan entregar mejores herramientas a los municipios para desarrollar labores preventivas y fortalecer el trabajo conjunto con las policías y las instituciones competentes, considerando las necesidades de cada territorio.


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