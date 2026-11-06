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6 de noviembre de 2026

AGRUPACIÓN LUCHADORAS INCANSABLES BUSCA SEDE Y APOYO PARA CUIDADORES DE PACIENTES POSTRADOS EN PUNTA ARENAS

​Comunidades en Acción

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La agrupación "Luchadoras Incansables" expuso su trabajo solidario en apoyo a personas mayores, pacientes postrados y sus cuidadores en la región de Magallanes. Durante su participación en los estudios de Polar Comunicaciones, la presidenta Ximena Jaramillo, junto a la secretaria Isabel y la socia Irma Uribe, detallaron cómo esta organización nacida en 2024 asiste a familias vulnerables de Punta Arenas que enfrentan el silencioso y arduo trabajo de los cuidados intensivos.

A través del programa Comunidades en Acción, las dirigentas explicaron que actualmente son 25 socios que se autogestionan mediante rifas para cubrir gastos médicos y medicamentos. Además, valoraron el respaldo de entidades públicas y privadas para adquirir insumos, pero enfatizaron la urgente necesidad de contar con un espacio físico o sede para acopiar las donaciones, haciendo un llamado directo a las autoridades locales para concretar este anhelo.

Las invitadas aprovecharon el espacio en Radio Polar para solicitar mayor empatía a la comunidad y pedir a las empresas privadas magallánicas que se sumen con aportes de primera necesidad. Finalmente, en esta edición de Comunidades en Acción, recordaron la importancia de devolver las camas clínicas en desuso a los policlínicos de Punta Arenas para optimizar la red municipal de apoyo a quienes más lo necesitan.



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MUNICIPIO CERTIFICÓ A 22 PARTICIPANTES EN TALLER DE CUIDADORES

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