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5 de noviembre de 2026

SANTO TOMÁS REALIZARÁ “SANTO JORNADAS” POR LA REHABILITACIÓN

Lo recaudado irá en apoyo de las jornadas del 20 y 21 de noviembre.

SANTO JORNADAS GRÁFICAS (1)

​Este sábado 7 de noviembre, entre las 12:00 y las 16:00 horas, se efectuarán las Santo Jornadas, actividad solidaria a beneficio de las Jornadas por la Rehabilitación, en calle Mejicana entre Bories y Chiloé.

 
La incitativa contará con la participación de estudiantes de diversas carreras a cargo de las actividades: lavado de autos, atención de mascotas, pinta caritas y baile entretenido, además de venta de completos, choripanes y bebidas. El cierre musical estará a cargo de la Banda Promo 2x1.

 
“Como Santo Tomás, nos llena de orgullo sumarnos una vez más a las Jornadas por la Rehabilitación. Nuestros estudiantes estarán desplegados desde muy temprano con diferentes actividades, e invitamos a toda la comunidad magallánica a acompañarnos, disfrutar en familia y colaborar con esta causa tan querida por nuestra región”, señaló Daniela Torres, directora de la Dirección de Asuntos Estudiantiles (DAE) de Santo Tomás Punta Arenas.

 
Además, la jornada solidaria continuará con el Torneo Intercarreras de Futsal Santo Tomás 2026, organizado por la carrera de Técnico en Deportes, que se jugará el sábado 7 y el domingo 8 de noviembre en el Gimnasio de la Escuela Pedro Pablo Lemaitre. La inauguración será el sábado a las 16:30 horas y la gran final, el domingo a las 15:30 horas. La entrada será un aporte voluntario en beneficio de las Jornadas por la Rehabilitación.

 
Participarán seis equipos de estudiantes, docentes y funcionarios: Preparador Físico, Contabilidad, Administración, funcionarios y dos equipos de Técnico en Deportes. Habrá copas y medallas para los tres primeros lugares, además de reconocimientos al goleador, al mejor jugador y al mejor arquero del torneo.

 
Matrícula costo cero para la Admisión 2027

 
Como el proceso de Admisión 2027 se encuentra vigente, el equipo de Admisión estará en el lugar matriculando a quienes quieran ingresar a alguna de las carreras de la oferta académica del próximo año, aprovechando la extensión de la matrícula costo cero hasta el próximo 5 de diciembre.



Datos de la actividad

 
Actividad: Santo Jornada
Fecha y hora: sábado 7 de noviembre, de 12:00 a 16:00 horas
Lugar: calle Mejicana, entre Bories y Chiloé (calle cerrada)
Actividades: lavado de autos, atención de mascotas, pinta caritas, baile entretenido y venta de completos, choripanes y bebidas

 
Cierre musical: Banda Promo 2x1

 
Torneo Intercarreras de Futsal: sábado 7 (desde las 16:30 horas) y domingo 8 de noviembre, Gimnasio Pedro Pablo Lemaitre. Entrada con aporte voluntario
Admisión 2027: matrícula costo cero en Mejicana #665




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