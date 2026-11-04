MUNICIPIO INVITA A RETIRAR ENTRADAS PARA EL ESTRENO DE "RÉQUIEM DE MOZART, DE MAGALLANES PARA EL MUNDO"

La Municipalidad de Punta Arenas invita a la comunidad a retirar sus invitaciones para el concierto "Réquiem Mozart, de Magallanes para el mundo", una presentación que tendrá lugar este sábado 7 de noviembre, a las 19:00 horas, en el Teatro Municipal José Bohr, y que contempla el estreno de una nueva edición de la Misa de Réquiem de Wolfgang Amadeus Mozart, en el marco de los 270 años de su natalicio.

La propuesta reunirá a 78 artistas en escena, entre integrantes del Coro de la Universidad de Magallanes, la Orquesta Mozart Aeternum y solistas vocales, bajo la dirección del maestro Nicolás Petrovich . El concierto tendrá una duración aproximada de una hora y treinta minutos, sin intermedio.

El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, destacó la relevancia de esta presentación y el protagonismo de los talentos locales. "Es un estreno total y absoluto del concierto Réquiem Mozart, de Magallanes para el mundo. Estamos muy contentos por varias razones, sus protagonistas son artistas que hoy participan en el coro de la Universidad de Magallanes, la Orquesta Mozart y el grupo de solistas vocales. Serán 78 personas en escena, lo que representa un número muy importante y un gran trabajo por parte de la Umag", señaló.

La autoridad local también relevó el rol del Teatro Municipal como espacio para el desarrollo y la difusión de la creación artística regional. "Buscamos que nuestro Teatro Municipal sea un lugar donde los artistas de nuestra región también puedan presentar su trabajo, como lo hacemos habitualmente en esta mixtura que caracteriza nuestra cartelera cultural. Estamos muy contentos de ofrecer esta instancia, especialmente por tratarse de un estreno que ha sido catalogado como mundial, con un sello de Magallanes para el mundo", agregó.

Respecto de la entrega de invitaciones, estas estarán disponibles desde mañana jueves 5 de noviembre, entre las 15:00 y las 17:00 horas, en el Unimarc sur, y entre las 15:00 y las 19:00 horas en la boletería del Teatro Municipal. En tanto, el viernes 6 podrán retirarse únicamente en el Teatro Municipal, entre las 15:00 y las 19:00 horas.