Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
arcanovios gift
aguas magallanes 2
BANNER DICKIES
banner buses fernandez
3423221b-e287-4190-92be-726b76d94389-medium-standard-q100
SUPER-G-GIF
ANDES SALUD
COVEPA_336X33-SEPT26-
BANNER CANCER RED SALUD 02
Tabsa-250_Tabsa24
Yoppen 336x336
GASCO NO MAS PAPEL
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
Tabsa 250_Tabsa24
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
sanchez primavera 2
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
banner-dap_250x250
BANNER CANCER RED SALUD 02
publicite aqui

1 de noviembre de 2026

HYST REALIZARÁ SEMINARIO SOBRE EL FUTURO DE LOS GLACIARES DE LA PATAGONIA EN PUNTA ARENAS

​La actividad “Patagonia y sus Gigantes de Hielo” se desarrollará el jueves 5 de noviembre, a las 10:00 horas, en el Hotel Cabo de Hornos. El encuentro abordará el fenómeno de El Niño, los ecosistemas glaciares y la sostenibilidad turística.

INVITE SUSTENTABILIDAD (2)

La Asociación de Hoteles y Servicios Turísticos de Torres del Paine (HYST) realizará el próximo jueves 5 de noviembre el seminario “Patagonia y sus Gigantes de Hielo”, instancia que reunirá a especialistas para reflexionar sobre los desafíos ambientales de Magallanes y su relación con el desarrollo del turismo regional.

La jornada comenzará a las 10:00 horas en el Hotel Cabo de Hornos de Punta Arenas y contará con las exposiciones de María Paz Acuña, PhD y académica de la Universidad Adolfo Ibáñez, y Cristian Ramírez. Ambos abordarán el fenómeno climático de El Niño y su relación con los paisajes glaciares de la Patagonia.

El encuentro busca acercar el conocimiento científico a los actores del sector turístico y promover el diálogo sobre la incorporación de criterios de sostenibilidad en la planificación de esta actividad. La organización destacó que los glaciares forman parte del patrimonio natural de la Patagonia y representan un elemento relevante para su identidad y atractivo turístico.

La programación también contempla la presentación del documental “El otoño de los glaciares”, producido por EcoCamp Patagonia y Cascada Travel, que complementará las exposiciones con una mirada audiovisual sobre estos ecosistemas.

La actividad es abierta a los interesados, previa inscripción. Para consultas, HYST dispuso el correo electrónico [email protected]. El enlace de inscripción será incorporado por la organización.


seminariokarate

SEMINARIO DE KARATE JKA FORTALECE LA FORMACIÓN DEPORTIVA EN PUERTO NATALES

Noticias
Relacionadas
Imprimir
aguas magallanes 2

PRESENTAN EN MAGALLANES ESTRATEGIA PARA ANTICIPAR DEMANDA LABORAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

Leer Más

​La iniciativa ENADI busca identificar los perfiles y oficios que requerirán las obras públicas y privadas para orientar la capacitación y facilitar el acceso a nuevas oportunidades de empleo. En la región fue presentada en las obras de macrourbanización de Salfa, que actualmente emplean a 307 personas.

​La iniciativa ENADI busca identificar los perfiles y oficios que requerirán las obras públicas y privadas para orientar la capacitación y facilitar el acceso a nuevas oportunidades de empleo. En la región fue presentada en las obras de macrourbanización de Salfa, que actualmente emplean a 307 personas.

enadi
nuestrospodcast
INVITE SUSTENTABILIDAD (2)

HYST REALIZARÁ SEMINARIO SOBRE EL FUTURO DE LOS GLACIARES DE LA PATAGONIA EN PUNTA ARENAS

ARCA NOVIOS
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
CASINO
banner covepa
ANDES SALUD
BANNER-PESCACHILE336X336
banner methanex
BANNER CANCER RED SALUD 02
YOPPERN NUEVO 336x336
INVITE SUSTENTABILIDAD (2)

HYST REALIZARÁ SEMINARIO SOBRE EL FUTURO DE LOS GLACIARES DE LA PATAGONIA EN PUNTA ARENAS

el amigo de la familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

Yoppen 336x336
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
ANDES SALUD
GASCO NO MAS PAPEL
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
arcanovios gift
bcf1d0d3-ac2e-43bb-9606-b2527ef8920f
umag
banner methanex
banner buses fernandez
banner buses fernandez
26HOMED-banner-dap_336x336
banner covepa
sanchez primavera 2
SUPER-G-GIF
aguas magallanes 2
Minecon y Corfo Fondo de Fondos

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y CORFO PRESENTAN PROYECTO DE “FONDO DE FONDOS” PARA IMPULSAR STARTUPS EN CHILE

BANNER AREAS VERDES
ANTARTICAFONDODEMEDIOS
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
banner covepa
BANNER CORCORANEXPRES 250
ROFIL 336X336
SPA_PANTALLA 1080x1080 PUQ
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
BLUMAR 336x336 GIF
publicite
BANNER AREAS VERDES
publicite aqui
CARRERAS TÉCNICAS MEDIOS_POLAR COMUNICACIONES 336X336
BANNER CANCER RED SALUD 02
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
publicite aqui
publicite aqui
GASCO NO MAS PAPEL
AquaChile banner
sanchez primavera 2
CASINO
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
eBook2

AGUAS MAGALLANES RECIBIÓ RECONOCIMIENTO POR SU COMPROMISO CON LA EQUIDAD Y DESTACÓ EL TALENTO DE SUS INGENIERAS EN HITO REGIONAL DE LA UMAG

CARTA AL DIRECTOR

CARTA AL DIRECTOR

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
logopolartv
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales
radiow (1)
Canal 2 Tv Abierta Analoga. Canal 38.1 - 38.2 Tv Digital Canal 28 Tv Red, Punta Arenas Canal 77 Tv Red, Puerto Natales Canal 41 Claro, Puenta Arenas
© Copyright 2022 RadioPolar.com Todos los derechos reservados.