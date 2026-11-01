HYST REALIZARÁ SEMINARIO SOBRE EL FUTURO DE LOS GLACIARES DE LA PATAGONIA EN PUNTA ARENAS

La Asociación de Hoteles y Servicios Turísticos de Torres del Paine (HYST) realizará el próximo jueves 5 de noviembre el seminario “Patagonia y sus Gigantes de Hielo”, instancia que reunirá a especialistas para reflexionar sobre los desafíos ambientales de Magallanes y su relación con el desarrollo del turismo regional.

La jornada comenzará a las 10:00 horas en el Hotel Cabo de Hornos de Punta Arenas y contará con las exposiciones de María Paz Acuña, PhD y académica de la Universidad Adolfo Ibáñez, y Cristian Ramírez. Ambos abordarán el fenómeno climático de El Niño y su relación con los paisajes glaciares de la Patagonia.

El encuentro busca acercar el conocimiento científico a los actores del sector turístico y promover el diálogo sobre la incorporación de criterios de sostenibilidad en la planificación de esta actividad. La organización destacó que los glaciares forman parte del patrimonio natural de la Patagonia y representan un elemento relevante para su identidad y atractivo turístico.

La programación también contempla la presentación del documental “El otoño de los glaciares”, producido por EcoCamp Patagonia y Cascada Travel, que complementará las exposiciones con una mirada audiovisual sobre estos ecosistemas.

La actividad es abierta a los interesados, previa inscripción. Para consultas, HYST dispuso el correo electrónico [email protected]. El enlace de inscripción será incorporado por la organización.

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