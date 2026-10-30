CARLOS BIANCHI EXIGE TRANSPARENCIA EN PROCESO DE NUEVAS BASES DE ZONA FRANCA Y CUESTIONA A SU ACTUAL ADMINISTRACIÓN

Una serie de temas relacionados con el desarrollo económico, la soberanía y las principales preocupaciones de la ciudadanía regional abordó esta mañana el diputado por Magallanes, Carlos Bianchi Chelech, durante una entrevista en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones.

En la conversación, el parlamentario se refirió especialmente al futuro de Zona Franca de Punta Arenas, manifestando reparos respecto de la participación de la actual administración en la mesa que trabaja en la elaboración de las nuevas bases del sistema. Asimismo, entregó detalles de una reunión sostenida en el Ministerio de Hacienda junto al senador Karim Bianchi y representantes del empresariado regional.

Otros asuntos tratados fueron las declaraciones provenientes de Argentina sobre el escenario geopolítico austral, la necesidad de impulsar inversiones portuarias y la discusión relacionada con las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) y la eventual administración de recursos destinados a viviendas.

Relación con Argentina: Bianchi llama a mantener la tranquilidad y fortalecer la diplomacia

Al comenzar la entrevista, el diputado abordó las tensiones y declaraciones surgidas desde Argentina en torno a asuntos de interés para Magallanes, particularmente la conectividad, el comercio con las islas Malvinas o Falkland y la presencia estratégica en el territorio antártico.

Bianchi informó que el día anterior había sostenido una reunión con el ministro de Relaciones Exteriores, junto a parte de su equipo y la delegada presidencial, instancia en la que planteó la necesidad de establecer una política de Estado para el territorio austral.

Entre sus propuestas mencionó el fortalecimiento de los puertos, una mayor presencia chilena en la Antártica mediante actividades científicas y el acompañamiento de las Fuerzas Armadas, además de recuperar mecanismos de diálogo bilateral como el comité parlamentario argentino-chileno.

El parlamentario recordó que durante su trayectoria legislativa participó activamente en ese espacio de cooperación, al que atribuyó avances concretos en materias laborales, educacionales y de reconocimiento de títulos profesionales entre ambos países.

“Yo voy a volver a repetir algunas cosas que ya he dicho, pero quiero dar tranquilidad y certeza a todas y a todos. Ayer la reunión con el ministro de Relaciones Exteriores. Le hice algunas solicitudes que fueron bien concretas, primero, por supuesto establecer una política de Estado en nuestro territorio, una política que mejore todo el accionar de nuestros puertos, que haya una presencia de soberanía en la Antártica, que tiene que ser científica acompañada de las Fuerzas Armadas, pero eminentemente científica”, sostuvo.

En relación con el comercio entre Magallanes y las islas Malvinas/Falkland, Bianchi afirmó que se trata de una actividad con antecedentes históricos y que no corresponde presentarla como una iniciativa reciente. Según indicó, los vínculos comerciales se remontan al siglo XIX y el próximo traslado mencionado en el debate se realizaría mediante una embarcación con bandera chilena.

En ese sentido, descartó que sea necesario acompañar la nave con unidades de la Armada, advirtiendo que una operación de ese tipo podría generar complicaciones si implica ingresar en aguas que no corresponden a jurisdicción chilena.

“El barco es inglés, pero con bandera chilena. Hace 15 años que no se hacía este tipo de comercios. Por lo tanto, no debiera haber ninguna objeción y ningún problema y no hay ningún tratado que prohíba a que Chile o Magallanes vuelva a relacionarse con las Malvinas”, expresó.

El diputado agregó que, según lo conversado con el canciller, Chile no intervendría en asuntos relacionados con el negocio del petróleo, mientras que no existirían objeciones para mantener otras actividades comerciales.

También cuestionó las declaraciones que han surgido en torno a una supuesta dependencia energética de Puerto Williams respecto de Ushuaia, señalando que el abastecimiento de gas licuado de la localidad se realiza por vía marítima desde Magallanes.

Para Bianchi, el escenario requiere prudencia y trabajo diplomático, evitando que las declaraciones políticas terminen generando conflictos innecesarios entre países vecinos.

Infraestructura portuaria: solicita inversiones superiores a $40 mil millones

Otro de los puntos planteados por el parlamentario fue la necesidad de aprovechar la posición estratégica de Magallanes para fortalecer su infraestructura portuaria y ampliar los servicios que la región puede ofrecer a las actividades marítimas y antárticas.

En ese contexto, señaló que durante la próxima discusión presupuestaria buscará instalar propuestas para conseguir recursos destinados al mejoramiento y construcción de puertos regionales.

“Ayer la reunión con el ministro de Relaciones Exteriores. Le hice algunas solicitudes que fueron bien concretas, primero, por supuesto establecer una política de Estado en nuestro territorio, una política que mejore todo el accionar de nuestros puertos”, indicó, vinculando esa necesidad con el posicionamiento de Magallanes frente a los intereses internacionales sobre el estrecho de Magallanes y la Antártica.

Posteriormente, precisó que espera impulsar inversiones significativas, idealmente superiores a los $40 mil millones, para iniciar procesos de mejoramiento y construcción de infraestructura portuaria.

A su juicio, la región tiene condiciones para prestar servicios de abastecimiento, logística y apoyo portuario a los países que mantienen reclamaciones territoriales en la Antártica, por lo que considera fundamental que exista una estrategia estatal de largo plazo.

Asimismo, valoró el trabajo que se desarrolla desde la Empresa Portuaria Austral (EPA), señalando que las autoridades regionales deben respaldar las iniciativas que permitan ampliar la capacidad de los terminales y generar nuevas oportunidades económicas.

El diputado también manifestó que las decisiones sobre el desarrollo austral deben considerar el escenario internacional y los intereses que distintos países han expresado respecto del estrecho de Magallanes, los recursos naturales y el territorio antártico.

Futuro de Zona Franca: cuestiona participación de la actual administración en la mesa de trabajo

Uno de los momentos centrales de la entrevista estuvo relacionado con el proceso que definirá las futuras condiciones de funcionamiento de Zona Franca de Punta Arenas.

Bianchi explicó que, junto al senador Karim Bianchi, sostuvo una reunión el lunes a las 15:00 horas en el Ministerio de Hacienda, en la que participaron representantes de empresas regionales, entre ellos Jorge Guig, Francisco Crep y Eduardo Sánchez.

Según indicó, el encuentro tuvo como objetivo entregar antecedentes y planteamientos del sector empresarial magallánico a las autoridades encargadas de elaborar las nuevas bases de Zona Franca.

El parlamentario aseguró que durante la reunión detectaron un desconocimiento de parte de los equipos técnicos del nivel central respecto de algunos aspectos del funcionamiento y las discusiones que se han desarrollado en Magallanes.

“Primero hay una mesa en Magallanes. ¿Que es una mesa? Que no la conocía nadie en Santiago, o sea de todo lo que se ha hablado. Acá Magallanes, el subsecretario de Hacienda que estaba allí presente con quienes están llevando a cabo el trabajo para la confección de las bases de Zona Franca. No tenían idea de los detalles de lo que se estaba hablando, esa es una primera verdad”, afirmó.

En ese contexto, Bianchi cuestionó que la actual administración de Zona Franca participe en la instancia que está definiendo las condiciones del futuro sistema, argumentando que podría existir un conflicto de interés si quien administra actualmente también interviene en las decisiones sobre las futuras condiciones de operación.

“Y me parece valiente que el señor Flores, una vez más don Germán, se haya atrevido a decir públicamente que no es posible que en la mesa que está conformada por ex intendentes y por otras muchas autoridades esté el gato cuidando la carnicería. O sea, las cosas por su nombre. No puede estar el actual administrador, que es el gran responsable de los altos costos que la gente está pagando de los productos”, manifestó.

El diputado sostuvo que, a su juicio, la participación del actual concesionario podría generar una posición de ventaja frente a eventuales competidores interesados en asumir la administración del recinto.

Por ello, planteó que se debe revisar la composición de la mesa y garantizar que el proceso se desarrolle con transparencia y condiciones equitativas para todos los actores involucrados.

“No puede ser que esté sentado en esa misma mesa quien debiera postularse a continuar o no con esta administración. Y allí yo discrepo total y completamente del señor gobernador”, señaló.

Zona Franca como regulador de precios y beneficio para los consumidores

Bianchi también cuestionó el funcionamiento actual de Zona Franca como instrumento de regulación de precios, señalando que, desde su perspectiva, ha perdido competitividad en algunos rubros frente al comercio tradicional y las grandes cadenas de retail.

El parlamentario indicó que existen productos en los que el recinto debería mantener una ventaja para los consumidores, mencionando alimentos básicos, materiales de construcción, herramientas y vehículos.

“Yo creo que la Zona Franca es un regulador de precios que en algunos productos ha dejado de serlo. Hoy día no puede competir con el retail, por ejemplo, en plasmas, en computadores, no puede y me daba las razones, pero pueden hacerlo con el aceite, con el azúcar, con la harina, con la carne, con herramientas, con materiales de construcción, con vehículos, con un montón de cosas más”, expresó.

En su planteamiento, el futuro modelo debería ampliar las actividades que se desarrollan en el recinto, incorporando prestaciones científicas, abastecimiento de combustibles y actividades industriales o semiindustriales, además de la actividad comercial.

El diputado cuestionó también los costos que deben asumir los locatarios por concepto de arriendos y operación, afirmando que esos gastos terminarían trasladándose al precio final de los productos que adquieren los consumidores.

En ese sentido, criticó que los resultados económicos que recibe la región por concepto de la administración de Zona Franca no necesariamente reflejen un beneficio directo para quienes compran en el recinto.

“Cuando todos los años el gobernador muestra un chequecito de 400, 500 millones, ese es un impuesto disfrazado. O sea, eso lo termina pagando la gente porque le están cobrando más caro. La harina, el azúcar, la carne, todo se lo están cobrando más caro porque la administración está cobrando más caro a quienes tienen los locales dentro de la Zona Franca”, afirmó.

Bianchi señaló que los representantes empresariales que participaron en la reunión con Hacienda entregaron 15 puntos para ser considerados en el proceso de elaboración de las nuevas bases.

Además, indicó que solicitaron al subsecretario y al ministro de Hacienda visitar Magallanes, conocer directamente el funcionamiento del recinto y reunirse con sus actores, antes de avanzar en definiciones que tendrán consecuencias para el futuro de la concesión.

El parlamentario adelantó que expondrá sus cuestionamientos ante el Congreso, insistiendo en que la discusión debe centrarse en mejorar el funcionamiento de Zona Franca y garantizar que sus beneficios lleguen efectivamente a la ciudadanía.

AFP y fondos para viviendas: diputado destaca gestión para frenar propuesta

En la parte final de la entrevista, Carlos Bianchi se refirió a la discusión sobre el eventual papel de las Administradoras de Fondos de Pensiones en la gestión de recursos destinados al financiamiento de viviendas.

El diputado indicó que ha trabajado junto al senador Karim Bianchi en esta materia y destacó la denuncia pública realizada por este último respecto de la situación.

Según explicó, su intervención estuvo orientada a evitar que se incorporara una disposición que permitiera a las AFP administrar fondos destinados a vivienda, considerando que su función principal está vinculada al sistema previsional.

“Logré, logramos, logramos aquí, estamos en un trabajo con el senador Karim Bianchi. Karim ha hecho una denuncia tremenda a nivel de todos los medios nacionales, tremenda, creo que ustedes la han conocido en redes”, comentó.

El parlamentario sostuvo que el Ejecutivo habría intentado incorporar esta posibilidad durante la tramitación de la normativa, pero aseguró que logró impedir que avanzara en los términos planteados.

“Porque el gobierno que quiso meter de contrabando que las AFP administraran fondos para las viviendas, o sea, si no ha podido hacer el trabajo para lo que la ley establece, la Ley 3.500, el decreto de ley de las pensiones, le querían regalar la plata de las chilenas y chilenos para que ellos pudieran administrar los fondos para viviendas y logré que eso no fuera así”, afirmó.

Bianchi calificó esta gestión como un resultado positivo del trabajo parlamentario realizado junto al senador Karim Bianchi, señalando que continuarán atentos a las iniciativas que involucren los recursos de los trabajadores y trabajadoras.

Prioridades regionales y preocupación por el diario vivir

Al cerrar sus intervenciones sobre la contingencia internacional, el diputado planteó que, sin desconocer la importancia estratégica de los acontecimientos que involucran a Chile y Argentina, existen otras necesidades que requieren atención inmediata por parte de las autoridades.

Entre ellas mencionó las pensiones, el costo de los productos en Zona Franca, el desempleo y las dificultades cotidianas que enfrentan las familias de Magallanes.

En ese sentido, insistió en que los asuntos diplomáticos deben abordarse mediante los canales institucionales correspondientes, mientras que las autoridades regionales y nacionales deben concentrar esfuerzos en avanzar en soluciones concretas para las demandas de la ciudadanía.





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