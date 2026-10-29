SEREMITT Y CONAF INVITAN A USAR TRANSPORTE RURAL PARA CONOCER PARQUES Y RESERVAS DE MAGALLANES

Ya comenzó el cambio de recorrido del bus que une el sector Andino con Punta Arenas, llegando hasta la administración de la Reserva Magallanes por toda la temporada estival. Así lo dio a conocer el seremi de Transportes y Telecomunicaciones Allan Stowhas, quien se trasladó hasta el recinto junto con el seremi de Gobierno Ángel Roa y el director de Conaf John Revello para informar, además, de otros servicios de transporte rural que sirven para acercarse a estos destinos turísticos en nuestra región.



“Estamos realizando esta labor informativa para que las personas conozcan este servicio y sepan que puede venir en transporte público a disfrutar de un lugar tan hermoso como la Reserva Forestal. La invitación es a informarse sobre los recintos administrados por Conaf y sobre el transporte público rural –subsidiado por nuestra cartera– que puede servir para llegar o acercarte a ellos”, dijo el seremitt.



Por su parte, el director regional de Conaf señaló que “la Reserva Nacional Magallanes se está abriendo con otros atractivos como senderos de caminatas, circuitos de tracking y también de bicicletas, que posee un auspicioso potencial para esta temporada”. Agregó Ravello que tienen convenios especiales con el Club Andino para potenciar otras actividades en temporada estival.



El seremi de Gobierno agregó que “por mucho menos de mil pesos las personas pueden venir a conocer una reserva que está a 17 minutos de la ciudad. Puede ser una linda escapada para la familia por lo que las invitamos a venir a difrutar”.



Reserva Nacional Magallanes

Conocida también como Reserva Forestal, está ubicada a 7 kilómetros al oeste del centro de Punta Arenas y destaca por la protección hidrográfica que allí se realiza, sus bosques magallánicos de lenga, coigüe y ñirre y por la presencia de fauna silvestre. Cuenta con 5 senderos con distinta dificultad para recorrer. El reciento se encuentra abierto al público de lunes a jueves / sábado y domingo de 9 a 17 horas. Viernes abierto de 9 a 16 horas.



Y para llegar, se puede tomar el transporte público rural que sale desde la parada rural “Mina Loreto”, ubicada en la intersección de las calles Ignacio Carrera Pinto y Chiloé, en el centro de Punta Arenas. El servicio subsidiado Punta Arenas-Reserva Forestal-El Andino sale todos los días de la semana.



De lunes a sábado sale desde Punta Arenas a las 9 y 17 horas, siendo éste último el que se toma como retorno a la ciudad. Los días domingo y festivos sale desde Punta Arenas a 10 horas y 17 horas, siendo también utilizado éste último como retorno por quienes visitan el recinto. La tarifa es de $320 para adultos y $110 para escolares, siendo gratis el pasaje para tercera edad y personas con discapacidad.











Reserva Nacional Parrillar

Abierta de martes a domingo de 8.30 a 19.00 horas. Lunes cerrado. Si bien no hay transporte público que llegue hasta Laguna Parrillar, el transporte que conecta Punta Arenas con el sector sur de la península puede utilizarse como medio de acercamiento. Desde el terminal Mina Loreto hacia el sector San Juan (puente río Santa María) sale lunes, miércoles y viernes a las 7:45 para retornar desde el mismo punto a las 19:45. Hay que calcular aproximadamente 30 minutos por la Ruta 9 sur para llegar al sector Agua Fresca, donde se encuentra la ruta Y-620 camino a Parrillar. Son 50 kilómetros aproximadamente hasta la entrada del parque. La tarifa por este tramo es de $880 adultos, $290 estudiantes y adulto mayor gratis.



Parque Nacional Pali Aike

Parque abierto de martes a domingo de 8.30 a 19.30 horas. Hay 23 kilómetros entre villa Punta Delgada (también conocida como Villa O’Higgins) y el Parque Nacional Pali Aike, en la comuna de San Gregorio. El servicio rural que une Punta Arenas con la capital de esta comuna tiene distintos horarios, pero si tu intención es visitar el parque, te conviene tomarlo en el terminal Mina Loreto el viernes a las 10 para regresar a Punta Arenas a las 19 horas. El recorrido de 166.2 km dura aproximadamente 2 horas y las tarifas son $3.200 adultos, $1.060 estudiantes y gratuita para adultos mayores y personas con discapacidad.



Monumento Natural Cueva del Milodón

Abierto lunes a domingo de 8:00 a 18:00 horas. Ubicado en la provincia de Última Esperanza, 25 kilómetros al norte de la ciudad de Puerto Natales. Para llegar a la Cueva del Milodón desde Natales, puedes tomar el servicio que une la capital de Última Esperanza con Villa Serrano y la portería de Conaf. En temporada alta (de septiembre a marzo), sale desde el rodoviario de lunes y miércoles a las 7 horas. Martes y jueves a sábado a las 12 horas. La tarifa es de $1.300 adultos, $430 estudiantes, adulto mayor y personas con discapacidad gratis.



Parque Nacional Torres del Paine

Abierto de lunes a domingo y festivos de 7:00 a 21:00 horas por porterías de laguna Amarga, río Serrano y lago Sarmiento. Si tu deseo es recorrer este parque mundialmente conocido, puedes tomar en el terminal de buses de Natales el servicio que une la capital de Última Esperanza con Villa Serrano y la portería de Conaf. En temporada alta (de septiembre a marzo), el bus sale desde el rodoviario de lunes y miércoles a las 7 horas. Martes y jueves a sábado a las 12 horas. La tarifa es de $1.300 adultos, $430 estudiantes, adulto mayor y personas con discapacidad gratis.



Info Conaf: https://www.conaf.cl/parques-nacionales/

Info Servicios de transporte rural: https://transportesubsidiadomagallanico.blogspot.com/

