ANTARCTICA21 PRESENTA SU PRIMER REPORTE DE SOSTENIBILIDAD Y REFUERZA SU COMPROMISO CON MAGALLANES Y EL CONTINENTE BLANCO

Desde Punta Arenas, ciudad donde comenzó su historia hace más de dos décadas, Antarctica21 presentó "Embajadores del Continente Blanco", su primer Reporte de Sostenibilidad. El documento reúne los principales resultados de la empresa durante el año 2025-2026 y muestra cómo su operación se relaciona con el cuidado de la Antártica, el desarrollo de Magallanes y las comunidades con las que trabaja.

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El reporte marca un nuevo paso para la compañía chilena, pionera mundial del aerocrucero antártico. Por primera vez, Antarctica21 establece una línea base que le permitirá medir sus avances de manera periódica y compartirlos públicamente cada temporada hasta 2033, año en que celebrará tres décadas de operaciones.





El documento fue preparado de acuerdo con los Estándares Universales GRI 2021 e incorpora indicadores SASB aplicables al sector de cruceros. En sus páginas se presentan 104 indicadores ambientales, sociales y económicos, alineados con la Política de Sostenibilidad de Antarctica21 y su hoja de ruta al 2033.





Avances que se traducen en acciones concretas





Durante la temporada 2025-2026, Antarctica21 registró una huella de carbono total de 6.878 tCO2e, considerando los alcances 1, 2 y 3. La totalidad de estas emisiones fue compensada mediante créditos certificados vinculados a proyectos de energías renovables en Chile.

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La empresa también completó su segunda temporada consecutiva utilizando e-Fuels en sus embarcaciones Zodiac. Con esta iniciativa, Antarctica21 se convirtió en el primer operador del mundo en usar combustible sintético en la Antártica.

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Los avances también se sienten cerca de casa. En Explorers House, el centro de visitantes de Antarctica21 en Punta Arenas, los paneles solares cubrieron el 44% del consumo energético del edificio. Además, el 25,4% del gasto total en proveedores se destinó a empresas de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena.

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El reporte también muestra el crecimiento de las personas dentro de la organización: el 35% de los cargos de liderazgo está ocupado por integrantes que desarrollaron su carrera en Antarctica21. A esto se suma el trabajo de la Fundación Antártica21, que llegó a 4.000 beneficiarios directos durante la temporada.

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"Este nuevo Reporte de Sostenibilidad es una prueba tangible de nuestro compromiso con la gestión de nuestras expediciones y de nuestro negocio con excelencia, responsabilidad, transparencia y una visión de largo plazo. Es el comienzo de un nuevo capítulo, en el que seguiremos aprendiendo, midiendo nuestro impacto y elevando nuestros estándares, mientras asumimos la responsabilidad de explorar uno de los lugares más extraordinarios y maravillosos del planeta. Para Antarctica21, más allá de este informe, la sostenibilidad se construye cada día gracias a cada integrante de nuestros equipos", expresó Verónica Peragallo, CEO de Antarctica21.

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Aquí el link por si quieren revisar detalles del Reporte

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