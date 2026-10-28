Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
arcanovios gift
aguas magallanes 2
publicite aqui
publicite aqui
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
ANDES SALUD
COVEPA_336X33-SEPT26-
banner buses fernandez
Tabsa-250_Tabsa24
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
BANNER CANCER RED SALUD 02
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner_02
Tabsa 250_Tabsa24
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
sanchez primavera 2
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
banner-dap_250x250
BANNER CANCER RED SALUD 02
publicite aqui

28 de octubre de 2026

ANTARCTICA21 PRESENTA SU PRIMER REPORTE DE SOSTENIBILIDAD Y REFUERZA SU COMPROMISO CON MAGALLANES Y EL CONTINENTE BLANCO

​La empresa nacida en Punta Arenas dio a conocer los avances de su gestión ambiental, social y económica, y se comprometió a informar sus resultados cada temporada hasta 2033.

Reporte Sostenibilidad
Desde Punta Arenas, ciudad donde comenzó su historia hace más de dos décadas, Antarctica21 presentó "Embajadores del Continente Blanco", su primer Reporte de Sostenibilidad. El documento reúne los principales resultados de la empresa durante el año 2025-2026 y muestra cómo su operación se relaciona con el cuidado de la Antártica, el desarrollo de Magallanes y las comunidades con las que trabaja.

El reporte marca un nuevo paso para la compañía chilena, pionera mundial del aerocrucero antártico. Por primera vez, Antarctica21 establece una línea base que le permitirá medir sus avances de manera periódica y compartirlos públicamente cada temporada hasta 2033, año en que celebrará tres décadas de operaciones.

El documento fue preparado de acuerdo con los Estándares Universales GRI 2021 e incorpora indicadores SASB aplicables al sector de cruceros. En sus páginas se presentan 104 indicadores ambientales, sociales y económicos, alineados con la Política de Sostenibilidad de Antarctica21 y su hoja de ruta al 2033.

Avances que se traducen en acciones concretas

Durante la temporada 2025-2026, Antarctica21 registró una huella de carbono total de 6.878 tCO2e, considerando los alcances 1, 2 y 3. La totalidad de estas emisiones fue compensada mediante créditos certificados vinculados a proyectos de energías renovables en Chile.

La empresa también completó su segunda temporada consecutiva utilizando e-Fuels en sus embarcaciones Zodiac. Con esta iniciativa, Antarctica21 se convirtió en el primer operador del mundo en usar combustible sintético en la Antártica.

Los avances también se sienten cerca de casa. En Explorers House, el centro de visitantes de Antarctica21 en Punta Arenas, los paneles solares cubrieron el 44% del consumo energético del edificio. Además, el 25,4% del gasto total en proveedores se destinó a empresas de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena.

El reporte también muestra el crecimiento de las personas dentro de la organización: el 35% de los cargos de liderazgo está ocupado por integrantes que desarrollaron su carrera en Antarctica21. A esto se suma el trabajo de la Fundación Antártica21, que llegó a 4.000 beneficiarios directos durante la temporada.

"Este nuevo Reporte de Sostenibilidad es una prueba tangible de nuestro compromiso con la gestión de nuestras expediciones y de nuestro negocio con excelencia, responsabilidad, transparencia y una visión de largo plazo. Es el comienzo de un nuevo capítulo, en el que seguiremos aprendiendo, midiendo nuestro impacto y elevando nuestros estándares, mientras asumimos la responsabilidad de explorar uno de los lugares más extraordinarios y maravillosos del planeta. Para Antarctica21, más allá de este informe, la sostenibilidad se construye cada día gracias a cada integrante de nuestros equipos", expresó Verónica Peragallo, CEO de Antarctica21.

Aquí el link por si quieren revisar detalles del Reporte 

afiche ciencia y chocolate

LIBROS, EXPEDICIONES E HISTORIAS POLARES SE DARÁN CITA EN UNA NUEVA EDICIÓN DE "CIENCIA Y CHOCOLATE"

Noticias
Relacionadas
Imprimir
aguas magallanes 2

CONDUCTOR SIN LICENCIA ES DETENIDO TRAS DARSE A LA FUGA LUEGO DE UNA COLISIÓN EN PUNTA ARENAS

Leer Más

​El accidente ocurrió en la intersección de avenida Miraflores con calle Coronel Martínez durante la mañana de este martes.

​El accidente ocurrió en la intersección de avenida Miraflores con calle Coronel Martínez durante la mañana de este martes.

primeracomisariapuq
nuestrospodcast
c (7)

SENADOR POR MAGALLANES KARIM BIANCHI CUESTIONA A LA ASOCIACIÓN DE AFP Y A LA SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES EN EL SENADO

Banner_02
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
CASINO
banner covepa
ANDES SALUD
BANNER-PESCACHILE336X336
banner methanex
BANNER CANCER RED SALUD 02
YOPPERN NUEVO 336x336
andessaludmagallanes

ANDES SALUD MAGALLANES REFUERZA EL LLAMADO AL AUTOCUIDADO Y LA DETECCIÓN TEMPRANA DEL CÁNCER DE MAMA

Yoppen 336x336
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
ANDES SALUD
GASCO NO MAS PAPEL
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
arcanovios gift
bcf1d0d3-ac2e-43bb-9606-b2527ef8920f
umag
banner methanex
banner buses fernandez
banner buses fernandez
26HOMED-banner-dap_336x336
banner covepa
sanchez primavera 2
SUPER-G-GIF
aguas magallanes 2
INICIO OBRAS DE BACHEO (2)

MUNICIPIO INICIA PLAN DE BACHEO EN 44 PUNTOS DE PUNTA ARENAS

BANNER AREAS VERDES
ANTARTICAFONDODEMEDIOS
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
banner covepa
arcanovios gift
ROFIL 336X336
SPA_PANTALLA 1080x1080 PUQ
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER CORCORANEXPRES 250
BANNER AREAS VERDES
publicite aqui
CARRERAS TÉCNICAS MEDIOS_POLAR COMUNICACIONES 336X336
BANNER CANCER RED SALUD 02
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
publicite aqui
publicite aqui
GASCO NO MAS PAPEL
AquaChile banner
sanchez primavera 2
CASINO
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
clubdeportivoscout

A 108 AÑOS DE SU FUNDACIÓN, EL CLUB SCOUT APUESTA POR EL FÚTBOL FORMATIVO Y EL CRECIMIENTO DE SUS RAMAS DEPORTIVAS

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
logopolartv
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales
radiow (1)
Canal 2 Tv Abierta Analoga. Canal 38.1 - 38.2 Tv Digital Canal 28 Tv Red, Punta Arenas Canal 77 Tv Red, Puerto Natales Canal 41 Claro, Puenta Arenas
© Copyright 2022 RadioPolar.com Todos los derechos reservados.