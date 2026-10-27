CERCA DE 300 PERSONAS VISITARON EL EDIFICIO CENTRAL DE ENAP EN EL DÍA REGIONAL DEL PATRIMONIO

​A las 11:00 de la mañana del domingo 25 de octubre fueron abiertas las puertas del edificio central en Punta Arenas, recibiendo un total de 293 personas, entre familias magallánicas y turistas nacionales y extranjeros. “Siempre ha sido interesante participar de estas instancias. Cerca de 300 personas pudieron tener información sobre Enap, qué hacemos, cuáles son nuestros proyectos y la mirada de futuro, pero también hacen consultas, partiendo por saber de dónde sale el petróleo y el gas, las nuevas técnicas que estamos utilizando en el no convencional, hasta preguntas sobre el aporte compensatorio, por ejemplo, y es importante poder dar respuesta a esas inquietudes”, expresó el gerente de E&P y Enap Magallanes, Rodrigo Bustamante.



Por R&C de Enap Magallanes, el director de Operaciones, Gustavo Martínez, relevó la posibilidad de tener contacto directo con la comunidad y entregar información sobre el abastecimiento de combustibles. “Muy linda actividad, porque nos permite transmitir la pasión que le ponemos a nuestro trabajo que es relevante porque impulsa actividades, podemos volar, podemos movernos en barco, podemos tener los alimentos en la región, toda la base del transporte y movilización en Chile y, en particular, en Magallanes viene de lo que producimos en R&C”, explicó.



Entre los visitantes al edificio central, estuvieron el seremi de las Culturas, Rodrigo Bravo; y el seremi de Energía, Marco Antonio Pinto, quienes valoraron el aporte de Enap a esta fiesta ciudadana. “Enap siempre colabora con nuestro ministerio y nosotros siempre señalamos que Enap es parte de Magallanes; se identifican mutualmente, una sinergia muy bonita que viene ya desde hace 80 años porque Enap forma parte de la magallaneidad”, señaló Bravo, relevando la posibilidad que da la empresa de visitar un edificio emblemático del centro patrimonial de Punta Arenas.



El seremi de Energía, en tanto, destacó la colaboración que se produce entre el mundo cultural y el ámbito energético. “Para nosotros es fundamental participar en todas las actividades culturales y venimos a apoyar lo que hace Enap, una empresa que no es solamente petróleo, Enap es gas y, además, está buscando otras matrices energéticas”, sostuvo Pinto.



Durante tres horas, los visitantes pudieron recorrer algunos pisos, siendo guiados por trabajadoras y trabajadores de la empresa, en un circuito que concluyó en la azotea del edificio con una vista panorámica de la ciudad.



También fue incluido un espacio infantil, con un libro para colorear con flora y fauna regional, además de icónicas figuras relacionadas con el quehacer de Enap; y juegos de memoria. El recorrido por el edificio cerró con la entrega de postales conmemorativas de los 80 años del descubrimiento del petróleo.

