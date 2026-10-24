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24 de octubre de 2026

COLUMNA DE OPINIÓN | FONDO E: CUANDO UN PROBLEMA TÉCNICO SE CONVIERTE EN UNA RESPONSABILIDAD POLÍTICA

Por: Arturo Storaker

ARTURO STORAKER

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COLUMNA DE OPINIÓN | “BASTA DE ALZAS EN LOS COMBUSTIBLES, EL BOLSILLO DE LOS MAGALLÁNICOS NO RESISTE MÁS”

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ALCALDE DE CABO DE HORNOS RECHAZA DECLARACIONES SOBRE PUERTO WILLIAMS Y EXIGE UNA RESPUESTA FIRME DE CANCILLERÍA

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​Patricio Fernández rechazó las declaraciones de un general argentino en retiro y aclaró que la comuna se abastece de gas chileno por vía marítima, exigiendo además mayor inversión estatal en el territorio.

​Patricio Fernández rechazó las declaraciones de un general argentino en retiro y aclaró que la comuna se abastece de gas chileno por vía marítima, exigiendo además mayor inversión estatal en el territorio.

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CERCA DE 250 PERSONAS MAYORES PARTICIPARON EN JORNADA RECREATIVA EN MAGALLANES

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EXGENERAL ARGENTINO AFIRMA QUE SU PAÍS TIENE HERRAMIENTAS PARA SUPERAR A PUERTO WILLIAMS EN ESTRATEGIA ANTÁRTICA

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JÓVENES TALENTOS DEL CLUB DE AJEDREZ UMAG DESTACAN EN EL TORNEO PROMESAS DE LA PATAGONIA

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