PUNTA ARENAS: CARABINEROS DETIENE A SUJETO CON 37 GRAMOS DE MARIHUANA EN LA POBLACIÓN LOTEO DEL MAR

Carabineros detuvo a un sujeto por infracción a la Ley 20.000 tras un procedimiento policial desarrollado en la población Loteo del Mar, en Punta Arenas. El operativo se realizó durante la tarde de este miércoles 21 de octubre, en el marco de los servicios permanentes de prevención y fiscalización desplegados por la Sección Centauro.

De acuerdo con los antecedentes del procedimiento, el individuo fue fiscalizado por personal policial, pero al advertir la presencia de Carabineros huyó a pie del lugar. Durante su escape, lanzó una mochila hacia el interior de un domicilio, lo que motivó las diligencias para establecer el contenido del bolso.

En su interior, los funcionarios encontraron 37 gramos de marihuana, tanto a granel como dosificada, además de elementos que, según los antecedentes policiales, presentaban indicios de una eventual comercialización de la sustancia.

Tras el seguimiento, Carabineros logró detener al sujeto en la intersección de las calles Mar Adriático y Mar Rojo, poniendo término al procedimiento.

Por instrucción del Ministerio Público, el detenido pasó a control de detención este jueves 22 de octubre, por su presunta responsabilidad en el delito de infracción a la Ley 20.000, normativa que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas.