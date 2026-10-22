COLUMNA DE OPINIÓN | “BASTA DE ALZAS EN LOS COMBUSTIBLES, EL BOLSILLO DE LOS MAGALLÁNICOS NO RESISTE MÁS”

​El litro de diésel cuesta 175 pesos más que en la región Metropolitana



Para el concejal Germán Flores, es indignante lo que están viviendo miles de familias de Punta Arenas y de toda la Región de Magallanes. Semana tras semana expresa, los combustibles vuelven a subir y, con ellos, aumenta el costo de vivir en una región extrema, donde las distancias, el clima y nuestra condición geográfica hacen que la energía y el transporte sean fundamentales para la vida cotidiana.

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“Las noticias de este jueves 22, confirma la gravedad de esta situación, las gasolinas suben otros $41,3 por litro y el diésel aumenta $91,5. Se trata del quinto incremento consecutivo desde fines de julio, acumulando alzas de $183,4 por litro en las gasolinas y $401,4 en el diésel durante ese período, por lo tanto, algo se debe hacer, no podemos callar y normalizar estas alzas consecutivas”, señala.



Para el edil, no estamos hablando solamente de llenar el estanque de un automóvil. Estamos hablando de familias que deben destinar cada vez más dinero para movilizarse, trabajadores que necesitan su vehículo para cumplir sus labores, transportistas que enfrentan mayores costos y pequeños comerciantes que inevitablemente terminan traspasando parte de esas alzas al precio de sus productos.



“Cuando suben los combustibles, sube el costo de transportar alimentos, de abastecer los negocios y de desarrollar prácticamente cualquier actividad económica. Al final, la cuenta siempre la termina pagando la gente”.



“Y aquí quiero ser categórico, no podemos seguir aceptando que, semana tras semana, la única explicación sean los mercados internacionales, el precio del petróleo o los factores externos. Esos antecedentes pueden explicar parte del problema, pero no pueden convertirse en una excusa permanente para que las familias puntarenenses, deban soportar indefinidamente estas alzas”, enfatiza Flores.



Para el concejal, Magallanes no puede ser tratada como si tuviera las mismas condiciones que el resto del país. “Vivimos en un territorio donde el clima, la geografía y las distancias encarecen nuestra vida diaria. Por eso, las decisiones sobre combustibles deben considerar nuestra realidad regional y no limitarse a aplicar medidas generales sin evaluar sus consecuencias”.



Finalmente hizo una comparación de los precios de los combustibles con otras regiones del país, que de acuerdo con los precios promedio informados por las estaciones de servicio a la Comisión Nacional de Energía, al 20 de octubre la situación era la siguiente:

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Bencina de 93 octanos: Magallanes registraba un promedio cercano a los $1.621 por litro, frente a $1.501 en la Región Metropolitana. Una diferencia de aproximadamente $120 por litro. Bencina de 95 octanos: el promedio regional llegaba a $1.628, mientras que en la Región Metropolitana alcanzaba los $1.546. Es decir, alrededor de $82 más por litro. Bencina de 97 octanos: Magallanes registraba aproximadamente $1.667 por litro, frente a $1.597 en la Región Metropolitana: unos $70 de diferencia. Diésel: el promedio regional se situaba en torno a $1.638 por litro, frente a $1.463 en la Región Metropolitana. Esto representa una diferencia de aproximadamente $175 por litro.

