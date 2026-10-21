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21 de octubre de 2026

SEREMI DE ENERGÍA DE MAGALLANES REALIZA VISITA TÉCNICA AL YACIMIENTO CARBONÍFERO RÍO TURBIO

El titular regional del ramo, Marco Antonio Pinto, conoció las instalaciones y capacidades del personal, a fin de explorar opciones de integración energética.

seremienergiarioturbio

Homologando la agenda de integración energética de la ministra de Energía Ximena Rincón, el seremi del ramo de Magallanes, Marco Antonio Pinto, junto a su equipo técnico, visitó la semana pasada las instalaciones e infraestructura del Yacimiento Carbonífero Río Turbio, ubicado en la provincia de Santa Cruz, Argentina.

 

La autoridad regional de Energía explicó que entre los principales objetivos de la visita fue conocer el emplazamiento, capacidades técnicas del personal y las instalaciones del yacimiento.

 

"Nuestro propósito general fue explorar, preliminarmente, la posibilidad de restablecer el vínculo energético Río Turbio – Puerto Natales. Creemos, como Gobierno del Presidente José Antonio Kast, que la integración energética binacional es una oportunidad de desarrollo para los países con quienes compartimos fronteras y recursos".

 

Según detalló el Seremi Pinto, la visita técnica también proporcionó información sobre la infraestructura histórica de transmisión, las capacidades de generación presentes y proyectadas del yacimiento.

  

"Tenemos registros que datan de la década del '70 de una línea de 33kV; este antecedente podría significar la reducción de tiempos y de costos", planteó.

 

"Si bien estamos en una etapa muy provisional, siempre es positivo conocer la operatividad técnica de estos emplazamientos que, por cierto, están muy cerca de nuestro territorio; además, resulta muy provechoso ampliar el horizonte de posibilidades de integración energética, tal como lo ha venido señalando nuestra ministra Ximena Rincón", apuntó el titular de Energía de Magallanes.

 

En este sentido, el Seremi Pinto reiteró que el foco central de la visita fue, en primera instancia, "evaluar las condiciones habilitantes actuales en ambos territorios, de manera tal de poder, en el futuro, explorar la posibilidad de restablecer el vínculo energético Natales – Río Turbio".  

 

LA MIRADA TRASANDINA

Al otro lado de la demarcación limítrofe, Gustavo Maresu, jefe del departamento de operaciones de la usina termoeléctrica resaltó la cita que permitió conocer la infraestructura y los trabajadores, a la delegación chilena.   

 

"Para nosotros fue muy valioso recibir la visita Seremi Energía de Magallanes y poder mostrar la usina, que es nuestro lugar de trabajo. Recorrer las instalaciones juntos nos permitió explicar los procesos, mostrar los equipos y compartir el potencial que tenemos tanto en la central de 240MW como en la mina", dijo.

 

"Que exista este interés en conocer nuestra capacidad de generación y estudiar una vinculación de energía con Puerto Natales nos genera mucha expectativa. Creemos que puede ser una oportunidad de crecimiento compartido: aportar una alternativa al abastecimiento

eléctrico a Puerto Natales y, al mismo tiempo, darle mayor continuidad a nuestra producción", sostuvo.

 

Finalmente, Maresu agradeció el encuentro con las autoridades chilenas, destacando lo que significa seguir desarrollándose como empresa y la perspectiva de futuro para toda la cuenca carbonífera, además de seguir estrechando lazos entre las dos comunidades de los respectivos países.  

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SEREMI DE ENERGÍA DE MAGALLANES REALIZA VISITA TÉCNICA AL YACIMIENTO CARBONÍFERO RÍO TURBIO

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