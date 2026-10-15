AUTORIDADES REGIONALES DE MAGALLANES CONOCEN EN TERRENO LA OPERACIÓN Y LOS ESTÁNDARES AMBIENTALES DE BLUMAR

​En el marco de su política de transparencia y relacionamiento permanente con los actores clave del territorio, Blumar recibió a una delegación de autoridades regionales en el Centro de Cultivo Estero Riquelme, ubicado en la comuna de Río Verde, en Magallanes.



La actividad tuvo como propósito dar a conocer en terreno los estándares operacionales, las condiciones laborales y el compromiso con el cuidado del medioambiente con el que opera la compañía en el entorno del Seno Skyring, una de las zonas estratégicas para el desarrollo de la salmonicultura en el extremo sur del país.



La comitiva institucional estuvo integrada por el Seremi de Hacienda, Manuel José Correa; el Seremi de Economía, Fomento y Turismo, Francisco Birke; el director regional de CORFO, Javier Romero; y la directora regional de SERNAPESCA, Ximena Gallardo. Por parte de Blumar, el encuentro estuvo liderado por el gerente de negocio Salmones, Pedro Pablo Laporte; el gerente de Farming, Gabriel Jerez; y el gerente regional en Magallanes, Pablo Solís.



Durante el recorrido por la instalación acuícola, las autoridades pudieron conocer en detalle cómo se gestiona la operación diaria, los protocolos de bioseguridad, el monitoreo de los parámetros ambientales y la tecnología aplicada al bienestar animal y a la seguridad de los trabajadores.



“Como Gobierno, nuestro desafío es generar las condiciones para que esta industria siga aportando al desarrollo económico y al empleo, siempre cumpliendo la normativa. En terreno pudimos verificar los altos estándares de habitabilidad y seguridad de los pontones”, sostuvo Francisco Birke, Seremi de Economía, Fomento y Turismo.



Por su parte, la directora regional de SERNAPESCA, Ximena Gallardo, destacó que “en este recorrido pudimos ver el cumplimiento de la normatividad sanitaria y ambiental. Nuestro servicio está realizando programas para que la institucionalidad y el sector privado podamos crecer de una manera siempre respetuosa y en cumplimiento de la normativa”.



Asimismo, el gerente de negocio de Salmones de Blumar, Pedro Pablo Laporte, valoró la instancia y destacó la disposición de las autoridades regionales para dialogar y conocer en primera persona el trabajo en los centros de cultivo. “Para Blumar es tremendamente importante que las autoridades puedan ver con sus propios ojos la realidad de los centros de cultivo. Estamos muy contentos con la visita y agradecemos que se hayan dado el tiempo de conocer nuestra operación”, concluyó Laporte.



La visita se enmarca en las acciones de puertas abiertas impulsadas por Blumar para visibilizar el aporte socioeconómico de la acuicultura sustentable en la Región de Magallanes, promoviendo un diálogo transparente entre el sector público y privado sobre el desarrollo de la industria en la zona austral.









