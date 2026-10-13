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13 de octubre de 2026

BANDA DE GUERRA "ALBATROS" DEL LICEO DONALD MC INTYRE GRIFFITHS SE LUCE EN DESFILE POR ANIVERSARIO DE USHUAIA

​La agrupación estudiantil de Puerto Williams participó en la conmemoración del 142° aniversario de la ciudad argentina, marcando su regreso a esta tradicional celebración tras ocho años de ausencia. El delegado presidencial provincial de la Antártica Chilena, Rodolfo Moncada Salazar, asistió a las actividades en representación del Gobierno de Chile.

bandaalbatros
Con una destacada presentación y el reconocimiento del público, la Banda de Guerra "Albatros" del Liceo Donald Mc Intyre Griffiths de Puerto Williams participó este lunes en el desfile cívico-militar por el 142° aniversario de Ushuaia, actividad organizada por la municipalidad de la ciudad argentina y que reunió a autoridades, instituciones y representantes de la comunidad. 

La agrupación, integrada por una treintena de estudiantes, regresó a esta tradicional celebración después de su última participación en 2018. Durante el desfile, sus integrantes acompañaron el recorrido al ritmo de sus instrumentos, recibiendo aplausos y muestras de reconocimiento de los asistentes, en una presentación que puso en alto el nombre de Puerto Williams y de Chile. 

El delegado presidencial provincial de la Antártica Chilena, Rodolfo Moncada Salazar, quien participó en las actividades oficiales en representación del Gobierno de Chile, manifestó su orgullo por el desempeño de los estudiantes y agradeció el compromiso de la comunidad educativa que hizo posible este viaje. 

"Quiero manifestar mi alegría y esto no lo puedo ocultar, de verdad mi orgullo, mi alegría por la banda. Hizo una presentación impecable acá en Ushuaia, realmente se lucieron", expresó la autoridad, quien también agradeció al establecimiento, a sus instructores y a los estudiantes por representar a su comunidad en esta importante conmemoración. 
Asimismo, Moncada manifestó su expectativa de que la participación de la banda permita recuperar una tradición de intercambio entre ambas ciudades australes. "Esperamos que esto se retome, que vuelvan a estar presentes el próximo año, porque de verdad que se lucen y es un orgullo para nosotros como chilenos y como residentes de Puerto Williams", señaló. 

Por su parte, el director del Liceo Donald Mc Intyre Griffiths, Néstor Ríos Cardoza, destacó el esfuerzo y la perseverancia de los estudiantes durante las semanas de preparación, así como el permanente apoyo de sus familias. "Creo que esto es un muy buen ejemplo de cuando la comunidad se une tras un propósito, se logran resultados como el que hoy día vimos", afirmó el directivo, quien también valoró el recibimiento del público y el reconocimiento obtenido por los jóvenes durante el desfile. 

Ríos precisó que la banda está conformada actualmente por 33 integrantes y expresó su expectativa de que esta experiencia motive a nuevos estudiantes a sumarse a la agrupación, con el objetivo de alcanzar los 40 integrantes o más y fortalecer su formación musical. 

En tanto, el tambor mayor de la Banda de Guerra "Albatros", Matías Altamirano, estudiante de segundo medio y quien durante el presente año ha ejercido esta función por primera vez, valoró la oportunidad de representar al país en una celebración internacional.  

"Bonita la experiencia. Yo nunca pensé llegar a Argentina y menos con la banda de Puerto Williams. Es todo un honor representar a Chile", manifestó el estudiante, quien también destacó el cariño del público de Ushuaia y aseguró que volvería a vivir esta instancia. 

La participación de la banda se enmarcó en una agenda de actividades desarrolladas en Ushuaia con motivo de su aniversario, que también contempló un encuentro entre autoridades de Puerto Williams junto a representantes del Consulado de Chile y de la Asociación de Residentes Chilenos "Gabriela Mistral", instancia destinada a fortalecer los vínculos históricos y culturales entre ambas comunidades. 

Las actividades de la presente jornada comenzaron con el recorrido protocolar por distintos puntos de la ciudad, en el que también participó el delegado Moncada, como parte de la representación chilena en la conmemoración del aniversario de Ushuaia, la cual finalizó con el mencionado desfile cívico-militar.
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