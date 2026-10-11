SENADO RINDE HOMENAJE A LOS 40 AÑOS DE LOS CENTROS DE REHABILITACIÓN CRUZ DEL SUR

Los 40 años de los Centros de Rehabilitación del Club de Leones Cruz del Sur fueron conmemorados el martes 6 de octubre en el Congreso Nacional, en Valparaíso. Las actividades fueron encabezadas por el senador por Magallanes, Alejandro Kusanovic, y buscaron dar visibilidad nacional a la trayectoria de esta institución, fundada en 1986.

La jornada comenzó con la inauguración de una exposición fotográfica sobre la historia y el impacto social de los centros. Posteriormente, se realizó un homenaje en la Sala del Senado, donde se reconoció el trabajo desarrollado durante estas cuatro décadas y los desafíos de brindar atención de rehabilitación en una región alejada de los principales centros urbanos del país.

El director ejecutivo de la Corporación, Asterio Andrade, valoró la instancia para dar a conocer la labor de la institución y destacó el compromiso del Club de Leones y de la comunidad magallánica. Por su parte, el presidente del Club de Leones Punta Arenas Cruz del Sur, Francisco Barría Barrientos, agradeció las gestiones del senador para concretar la exposición y destacó la importancia de mostrar a nivel nacional el trabajo realizado en la región.

Durante el homenaje, Kusanovic reconoció la labor de profesionales, trabajadores, voluntarios y colaboradores que han contribuido al funcionamiento de los centros. Asimismo, destacó el respaldo de la comunidad magallánica, cuyo aporte ha sido fundamental para sostener esta iniciativa durante cuatro décadas.

Actualmente, los Centros de Rehabilitación Cruz del Sur brindan atención a más de 5.000 personas al año. La conmemoración permitió relevar su trayectoria y el trabajo conjunto que ha hecho posible mantener sus servicios en la Región de Magallanes.