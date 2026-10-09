SERVICIO DE PROTECCIÓN RECONOCE POR PRIMERA VEZ A FAMILIAS DE ACOGIDA EN MAGALLANES

​En Magallanes y por primera vez, el Servicio de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia realizó una ceremonia para reconocer públicamente a Familias de Acogida destacadas por su trayectoria y desempeño. Se trata de familias que cuentan con experiencia en más de un acogimiento y han brindado exitosamente cuidado temporal a niños, niñas y adolescentes que, tras una grave vulneración de derechos y por orden del Tribunal de Familia, debieron ser separados de manera transitoria de sus progenitores o familia de origen.



Una de las galardonadas fue María José Veloso, una joven de Puerto Natales que actualmente vive su segundo acogimiento familiar. Su experiencia le ha permitido constatar cómo el cuidado directo que entregan las Familias de Acogida contribuye a que los niños y niñas puedan sobreponerse a las vulneraciones que han sufrido y favorecer su desarrollo socioemocional. “Si bien existen miedos, como preguntarse cómo será cuidar a un niño que aún no conocemos o cómo será despedirse de él cuando vuelva con su familia, la verdad es que es una experiencia muy gratificante. Especialmente cuando uno sabe que ellos pudieron volver a un lugar seguro y finalmente ser felices”, señaló.



La ceremonia también reconoció a Cine Sala Estrella, por su aporte a la difusión de las Familias de Acogida en Punta Arenas y Puerto Natales, y a Nicole Santana, por su destacado rol como vocera de esta iniciativa. Actualmente cabo segundo de la Fuerza Aérea de Chile, Santana vivió desde los 10 años en acogimiento familiar, experiencia que, según relata, tuvo un impacto positivo en sus estudios y la formación de la mujer que es hoy. “Las Familias de Acogida abren las puertas de su hogar y de todo lo que para ellos es personal, por amor y para compartirlo con alguien que lo necesita. Es una enorme ayuda para sobreponerse a momentos que uno, como niña o niño, nunca busca vivir”, expresó.



Al término de la ceremonia, la directora regional (s) del Servicio de Protección Especializada, Claudia López Sierpe, valoró especialmente contar con familias dispuestas a abrir las puertas de sus hogares para acoger temporalmente a quienes necesitan de su cuidado, destacando que se trata de una labor especialmente significativa en una región donde aún son pocas las personas que asumen este desafío. “Esta es la primera vez que una región reconoce directamente a sus Familias de Acogida. Con estos galardones queremos agradecer su compromiso y destacar la importante labor que realizan. Pero también queremos que este reconocimiento inspire a más personas a convertirse en Familias de Acogida y a marcar una diferencia en la vida de niños, niñas y adolescentes”, afirmó.



