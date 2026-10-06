SUBSIDIO UNIFICADO AL EMPLEO REGISTRA MÁS DE MIL POSTULACIONES EN MAGALLANES

El Subsidio Unificado al Empleo (SUE) crea un sistema de subsidio de cargo fiscal destinado a promover el trabajo decente y el empleo formal, mediante incentivos a la participación y contratación de personas pertenecientes a grupos prioritarios del mercado laboral. La ejecución del beneficio, al igual que ha ocurrido con otros subsidios laborales, estará a cargo del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (SENCE).



La medida fue anunciada el viernes 2 de octubre mediante un punto de prensa encabezado por el Ministro del Trabajo y Previsión Social, Tomás Rau en compañía del director nacional (s) del SENCE, Rodrigo Valdivia, quienes señalaron que dicho subsidio se suma a los esfuerzos que está haciendo el gobierno para generar más de 100 mil empleos.



En la región ya se registran alrededor de 1.091 postulaciones directas de trabajadores y otras 14 en dupla, es decir, empresa más trabajadora.



El seremi del Trabajo y Previsión social de Magallanes, José Miguel Salas, indicó que, “Estas cifras muestran el interés que existe en Magallanes por acceder a nuevas oportunidades de empleo formal. Como Ministerio del Trabajo queremos que este subsidio sea una herramienta concreta para apoyar la incorporación y permanencia de más personas en el mercado laboral, especialmente de quienes enfrentan mayores dificultades para encontrar un empleo. El llamado es a informarse y postular, tanto trabajadores como empleadores, porque generar empleo formal y de calidad es una tarea que requiere del esfuerzo conjunto de trabajadores, empresas y Estado”



Esta nueva subvención estatal contempla cuatro grupos prioritarios: Personas jóvenes de entre 18 y 24 años; mujeres de entre 25 y 54 años; hombres y mujeres mayores de 55 años y personas en situación de discapacidad (PsD) inscritas en el Registro Nacional de la Discapacidad.



Esta focalización responde al contexto actual de estos grupos en el mercado laboral formal, considerando baja ocupación y participación, y una mayor prevalencia del desempleo de larga duración.



La directora regional (s) de SENCE, Doris Manquian Cuminao, destacó el rol que tendrá la institución en la implementación del nuevo sistema “Para SENCE este subsidio representa una herramienta objetiva que aporta a la contratación formal de personas que han estado desempleadas, beneficiando económicamente tanto al trabajador/a como al empleador, recibiendo este aporte por un plazo que conforme a requisitos va entre los 12 a 15 meses, cabe destacar que el SUE va enfocado en jóvenes, mujeres y adultos desde los 55 años, además de trabajadores independientes de primera categoría, el llamado es a postular a esta importante iniciativa”.



Para las personas trabajadoras dependientes, el aporte SUE contempla hasta un 10% de su remuneración bruta, por un periodo máximo de 12 meses, sujeto a los tramos de renta establecidos. El subsidio no podrá ser inferior al equivalente al 2,5% de un ingreso mínimo mensual (IMM).



Requisitos y Postulación en línea



Para acceder al SUE, los interesados deberán, acreditar una Renta Bruta Mensual igual o inferior a 2,25 IMM y registrar, en los 18 meses anteriores a la postulación, al menos seis meses de desempleo continuo u ocho meses de desempleo discontinuo. Deberán pertenecer al 40% más bajo del Registro Social de Hogares (RSH), excepto las personas con discapacidad acreditada.



Su duración es de máxima 12 meses, extendiéndose a 15 meses en caso de personas con discapacidad o si el contratante es micro o pequeña empresa.



Para postular al SUE tanto el trabajador como el empleador debe ingresar a la Ventanilla Única Social, donde serán redirigidos a la postulación en el portal de SENCE. (https://www.ventanillaunicasocial.gob.cl/ficha/640/subsidio-unificado-al-empleo-sue)



Los empleadores también podrán postular, obteniendo un porcentaje del beneficio y lo deben hacer en dupla con él o la trabajadora; para ello, deberán postular dentro de los tres meses siguientes al inicio de la relación laboral (siempre que no haya existido relación laboral con la persona durante los 12 meses previos). A la fecha, se han recibido más de 70 mil postulaciones al SUE a lo largo del país.

