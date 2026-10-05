Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
arcanovios gift
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
JPG_LOS_GALOS_PTA_1080x1080
YOPPERN NUEVO 336x336
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
ANDES SALUD
COVEPA_336X33-SEPT26-
banner buses fernandez
Tabsa-250_Tabsa24
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
BANNER 336X336PX
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner_02
Tabsa 250_Tabsa24
BANNER-PESCACHILE336X336
JPG_LOS_GALOS_PTA_1080x1080
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
sanchez primavera 2
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
banner-dap_250x250
BANNER 336X336PX
SALMON EXPORT

5 de octubre de 2026

TRES LIBROS SOBRE LA ANTÁRTICA SE PRESENTARÁN ESTE JUEVES EN PUNTA ARENAS

​“Clics Antárticos”, “Cuentos Antárticos y algo más” y “Así la proa” serán presentados el 8 de octubre, a las 18:00 horas, en Café del Stretto.

Presentación de tres libros antárticos en Santiago3

Tres publicaciones vinculadas a la divulgación científica, la educación y la historia antártica serán presentadas este jueves 8 de octubre en Punta Arenas. Se trata de “Clics Antárticos”, “Cuentos Antárticos y algo más” y “Así la proa: 1947, la primera expedición antártica chilena”, que tendrán su presentación a las 18:00 horas en Café del Stretto, ubicado en calle Roca 975.

“Clics Antárticos”, de la periodista científica María Pastora Sandoval, aborda el interés por el continente blanco a partir de las búsquedas que las personas realizan en internet. La investigación utiliza datos de Google Trends para analizar durante cinco años las consultas relacionadas con la Antártica en distintas ciudades, entre ellas Punta Arenas.

“Cuentos Antárticos y algo más” reúne trabajos de estudiantes del Liceo James Mundell de Cholchol, en la Región de La Araucanía, quienes desarrollaron relatos vinculados al continente blanco como parte de un proyecto educativo. La obra también fue presentada durante la Conferencia Científica Abierta del SCAR realizada en Oslo, Noruega.

La tercera publicación, “Así la proa: 1947, la primera expedición antártica chilena”, fue escrita por el historiador antártico Francisco Sánchez y el ingeniero Felipe Molina. El libro reconstruye la expedición realizada en 1947, considerada un hito en la historia de la presencia chilena en el continente antártico.

Las tres obras fueron presentadas previamente en Santiago, en una actividad realizada en la Universidad Gabriela Mistral que reunió a investigadores, divulgadores y representantes de instituciones vinculadas al ámbito antártico. Ahora, las publicaciones llegarán a Punta Arenas para una jornada abierta en la que se abordarán distintas formas de acercarse al continente blanco.

La presentación de “Clics Antárticos”, “Cuentos Antárticos y algo más” y “Así la proa” se realizará este jueves 8 de octubre, a las 18:00 horas, en Café del Stretto, calle Roca 975, Punta Arenas.


Periodista cientifica María Pastora Sandoval, autoria del libro _Clics Antárticos_

LIBRO ANALIZA QUÉ BUSCAN LOS CHILENOS SOBRE LA ANTÁRTICA EN INTERNET

Noticias
Relacionadas
Imprimir
AGUAS MAGALLANES INVIERNO

TURISMO MUJER INCORPORA A PUERTO NATALES A SU NUEVA TEMPORADA CON DOS ALTERNATIVAS DE VIAJE

Leer Más

​El programa de SERNATUR contempla cerca de 5.000 cupos para viajar entre lo que resta de 2026 y mediados de 2027, con opciones hacia distintos destinos del país.

​El programa de SERNATUR contempla cerca de 5.000 cupos para viajar entre lo que resta de 2026 y mediados de 2027, con opciones hacia distintos destinos del país.

NATALES
nuestrospodcast
Presentación de tres libros antárticos en Santiago3

TRES LIBROS SOBRE LA ANTÁRTICA SE PRESENTARÁN ESTE JUEVES EN PUNTA ARENAS

Banner_02
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
JPG_LOS_GALOS_PTA_1080x1080
banner covepa
ANDES SALUD
BANNER-PESCACHILE336X336
banner methanex
BANNER UMAG
YOPPERN NUEVO 336x336
Presentación de tres libros antárticos en Santiago3

TRES LIBROS SOBRE LA ANTÁRTICA SE PRESENTARÁN ESTE JUEVES EN PUNTA ARENAS

SALMON EXPORT
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
Tabsa 250_Tabsa24
GASCO NO MAS PAPEL
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
arcanovios gift
publicite
banner methanex
ANDES SALUD
banner buses fernandez
banner buses fernandez
26HOMED-banner-dap_336x336
banner covepa
sanchez primavera 2
SUPER-G-GIF
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
turista

PERNOCTACIONES TURÍSTICAS EN MAGALLANES CAEN 16,7% DURANTE AGOSTO

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
banner covepa
arcanovios gift
ROFIL 336X336
HYDRA SPA
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
BLUMAR 336x336 GIF
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
SALMON EXPORT
BANNER UMAG
BANNER 336X336PX
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
GASCO NO MAS PAPEL
AquaChile banner
sanchez primavera 2
JPG_LOS_GALOS_PTA_1080x1080
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
CONCIERTO DIDÁCTICO

MAGALLANES DA EL VAMOS AL MES DE LA MÚSICA CHILENA CON CONCIERTO DIDÁCTICO DE LA ORQUESTA UMAG

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
logopolartv
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales
radiow (1)
Canal 2 Tv Abierta Analoga. Canal 38.1 - 38.2 Tv Digital Canal 28 Tv Red, Punta Arenas Canal 77 Tv Red, Puerto Natales Canal 41 Claro, Puenta Arenas
© Copyright 2022 RadioPolar.com Todos los derechos reservados.