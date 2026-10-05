TRES LIBROS SOBRE LA ANTÁRTICA SE PRESENTARÁN ESTE JUEVES EN PUNTA ARENAS

Tres publicaciones vinculadas a la divulgación científica, la educación y la historia antártica serán presentadas este jueves 8 de octubre en Punta Arenas. Se trata de “Clics Antárticos”, “Cuentos Antárticos y algo más” y “Así la proa: 1947, la primera expedición antártica chilena”, que tendrán su presentación a las 18:00 horas en Café del Stretto, ubicado en calle Roca 975.

“Clics Antárticos”, de la periodista científica María Pastora Sandoval, aborda el interés por el continente blanco a partir de las búsquedas que las personas realizan en internet. La investigación utiliza datos de Google Trends para analizar durante cinco años las consultas relacionadas con la Antártica en distintas ciudades, entre ellas Punta Arenas.

“Cuentos Antárticos y algo más” reúne trabajos de estudiantes del Liceo James Mundell de Cholchol, en la Región de La Araucanía, quienes desarrollaron relatos vinculados al continente blanco como parte de un proyecto educativo. La obra también fue presentada durante la Conferencia Científica Abierta del SCAR realizada en Oslo, Noruega.

La tercera publicación, “Así la proa: 1947, la primera expedición antártica chilena”, fue escrita por el historiador antártico Francisco Sánchez y el ingeniero Felipe Molina. El libro reconstruye la expedición realizada en 1947, considerada un hito en la historia de la presencia chilena en el continente antártico.

Las tres obras fueron presentadas previamente en Santiago, en una actividad realizada en la Universidad Gabriela Mistral que reunió a investigadores, divulgadores y representantes de instituciones vinculadas al ámbito antártico. Ahora, las publicaciones llegarán a Punta Arenas para una jornada abierta en la que se abordarán distintas formas de acercarse al continente blanco.

La presentación de “Clics Antárticos”, “Cuentos Antárticos y algo más” y “Así la proa” se realizará este jueves 8 de octubre, a las 18:00 horas, en Café del Stretto, calle Roca 975, Punta Arenas.

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