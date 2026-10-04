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4 de octubre de 2026

PERNOCTACIONES TURÍSTICAS EN MAGALLANES CAEN 16,7% DURANTE AGOSTO

​La región registró 29.717 noches de alojamiento en agosto de 2026, mientras que la ocupación de habitaciones llegó al 21,8%, según cifras del INE.

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Las pernoctaciones de pasajeros en establecimientos de alojamiento turístico de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena alcanzaron las 29.717 durante agosto de 2026, lo que representa una disminución de 16,7% respecto del mismo mes del año anterior. Así lo informó la Dirección Regional del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), a través de la Encuesta Mensual de Alojamiento Turístico (EMAT).

La tasa de ocupación en habitaciones llegó al 21,8% a nivel regional, registrando una contracción de 1,68 puntos porcentuales en doce meses. El indicador refleja la proporción de habitaciones disponibles que fueron ocupadas durante el período.

En cuanto a los ingresos del sector, el RevPAR, indicador que mide el ingreso por habitación disponible, alcanzó los $14.044 en la región, anotando una disminución de 35,7% en comparación con agosto de 2025.

Por su parte, la tarifa promedio diaria (ADR) se ubicó en $64.496 durante agosto, cifra que representa una caída de 30,7% en doce meses. Ambos indicadores muestran una disminución en los ingresos y en las tarifas promedio registradas por los establecimientos de alojamiento turístico de la región.


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