SALUD Y DEPORTE INICIAN EN MAGALLANES MES DE PREVENCIÓN DEL CÁNCER DE MAMA

En el Polideportivo 18 de Septiembre de Punta Arenas se realizó el lanzamiento regional del Mes de Concientización y Prevención del Cáncer de Mama. La actividad reunió a representantes del sector salud, las seremis de Gobierno y del Deporte, además de integrantes de agrupaciones oncológicas y participantes de un taller de actividad física para personas mayores.

Durante la jornada se reforzó el llamado a incorporar la actividad física como parte de los hábitos de vida saludable y a mantener los controles preventivos correspondientes. La Seremi de Salud (S), Vivian Garay, destacó que mantenerse físicamente activos es uno de los factores que contribuyen al cuidado de la salud y llamó a complementar estos hábitos con los controles médicos y la mamografía cuando corresponda.

Desde el Servicio de Salud Magallanes también se informó sobre la disponibilidad de mamografías sin costo y el trabajo del mamógrafo móvil, que durante octubre llegará a Porvenir y a distintos sectores periurbanos de Punta Arenas. El examen busca facilitar la detección oportuna del cáncer de mama.

De acuerdo con antecedentes del Registro Hospitalario de Tumores del Hospital Clínico de Magallanes, durante 2025 se registraron 224 personas que ingresaron al proceso de confirmación diagnóstica por cáncer de mama, de las cuales 125 fueron confirmadas con la enfermedad. En la región, durante ese mismo año se realizaron 8.286 mamografías, mientras que hasta julio de 2026 se habían efectuado 4.754.

Durante octubre también se desarrollarán distintas actividades abiertas a la comunidad, entre ellas zumbatones y carreras, como parte de las acciones de prevención y promoción de la actividad física.