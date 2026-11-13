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13 de noviembre de 2026

EL HIDRÓGENO VERDE SE ACERCA A LA ANTÁRTICA CHILENA: CONCURRIDO SEMINARIO CONCENTRÓ A ACTORES RELEVANTES PARA EL DESARROLLO DE NUEVAS ENERGÍAS EN EL CONTINENTE BLANCO

En ese contexto fue que más medio centenar de actores con intereses e incidencia antártica llegaron al “Explorer House”, de la Fundación Antártica21, para participar del seminario.

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El diagnóstico compartido del Gobierno Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena; del Instituto Antártico Chileno (INACH) y de la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), es que el desarrollo científico en el territorio antártico chileno no puede seguir dependiendo del combustible fósil; y eso no son solo los compromisos de descarbonización a los que el Estado de Chile suscribió, sino también porque ese mismo ejercicio podría potenciar la independencia energética en zonas aisladas de Magallanes, en un principio; y de todo el país, sino el mundo, después.

En ese contexto fue que más medio centenar de actores con intereses e incidencia antártica llegaron al “Explorer House”, de la Fundación Antártica21, para participar del seminario: “Energía Renovable en Antártica: El caso del uso de Energías Renovables No Convencionales (ERNC) y de hidrógeno renovable en la base Profesor Julio Escudero y sus aplicaciones en Magallanes”.

Además de las urgencias expuestas en la apertura de este texto, está también otro ítem que densifica al tema: INACH y GIZ confirmaron la factibilidad potencial de integrar energías renovables y celdas de combustible basadas en hidrógeno renovable para reducir el uso de diésel en la base. A ello se suma que, dentro de la cartera de iniciativas del Plan Especial de Desarrollo de Zonas Extremas (PEDZE) Magallanes, se encuentra la reposición de la base Escudero.

El inicio estuvo marcado por las palabras de bienvenida de Axel González, jefe de la División de Planificación y Desarrollo Regional (Diplader) del Gobierno Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena; Ericka Farías, Delegada Presidencial Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena; Carola Bruhn, jefa de la Sección Económica y de Cooperación de la Embajada de la República Federal de Alemania en Chile; Gino Casassa, director de INACH; y Valerie Kroneberg, directora de Asuntos Corporativos de Antártica21.

Luego, Ricardo Faúndez, jefe de la Unidad de Proyectos de INACH, expuso sobre las distintas bases en la Antártica y sus formas de abastecimiento de energía, además del estado del proyecto de base Escudero, que se encuentra en evaluación ambiental.

Le siguió Javier Ortiz, director de Portafolio de Energía de GIZ Cono Sur. En su alocución, abordó un acuerdo firmado entre la Unión Europea y el ministerio de Energía de Chile para la investigación del hidrógeno por cuatro años.

Después fue el turno de Rodrigo Carreño, asesor técnico de GIZ, quien pormenorizó en que el proyecto apunta a una producción energética eólica y solar que permita disminuir en un 65% el consumo de diésel; junto con la instalación de baterías bess que permitirían almacenar energía; y la construcción de electrolizadores que harían hidrógeno. “El sistema permitiría garantizar energía en caso de corte del motor diésel”, subrayó, antes de valorizar el “capital cultural” que, de concretarse, daría el proyecto a Chile en su territorio antártico, además de las baterías, habría también ocho aerogeneradores pequeños. En suma, y a largo plazo, serían ahorros sustanciales para el Estado, con una proyección de vida útil de 20 años.

Axel González, de Diplader, celebró el encuentro: “(El proyecto de hidrógeno para la base Escudero) es una iniciativa muy importante del punto de vista de poder descarbonizar la matriz energética antártica, en un territorio tan importante como es el antártico, que es de paz y ciencia, y que ha contado con el apoyo del Gobierno Regional”.

“Esperamos que continúe su desarrollo y posterior ejecución, dada la importancia que tiene, no solamente para el futuro abastecimiento de energía a la base Escudero, que está en el Plan Especial de Desarrollo de Zonas Extremas, sino que también para la proyección que tendrá en la región de Magallanes, en la parte continental, donde tenemos muchas localidades aisladas que pudiesen tomar como ejemplo este modelo de generación de energía”, acotó.

Javier Ortiz, por su parte, destacó que el encuentro ocurre en “un momento muy importante para la cooperación internacional alemana: venimos trabajando hace cinco años con esta idea, que al principio fue una idea que se construyó en 2021, con una prefactibilidad. Algunos pudieron pensar que se iba a quedar en eso, pero con el convencimiento y la colaboración público-privada de los distintos actores del ecosistema, que es un poco la responsabilidad que tenemos como cooperantes eso de poder articular a los distintos actores del ecosistema desde un inicio para poder llevarlas, que pueden parecer un poco locas, pero para que puedan llegar a buen puerto”.

Sobre el alcance del hidrógeno verde, dijo el representante del GIZ que “(estamos ante) una nueva tecnología; estamos ante una seudo nueva revolución industrial, al igual que cuando pasamos del carbón a los fósiles, ahora de los combustibles fósiles a los combustibles renovables. Y si lo podemos lograr en un territorio tan aislado y extremo como la Antártica, eso nos da la esperanza de plantar esa semilla en esas condiciones: por qué no podemos hacerlo en otros lugares del planeta”.

Hacia el final, proyectó que, de concretarse, la iniciativa “posiciona a Chile como un país pionero en la producción de moléculas verdes en territorio antártico. Esa colaboración y esa articulación con distintos organismos e instituciones era vital para asegurar el compromiso desde los inicios”.

El director de INACH, asimismo, enfatizó que “el seminario fue crucial para seguir manteniendo esto en muy alta relevancia y también poder convocar a todos los actores”: “Me voy con una sensación muy alegre. Veo muy potente esa indicación del Gobierno Regional de poder considerar esto para su financiamiento y con un calendario muy claro, de aquí a fin de año, para tener la aprobación técnica del ministerio de Energía para ingresarlo al ministerio de Desarrollo Social”.




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