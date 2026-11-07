PUERTO WILLIAMS REALIZÓ SU PRIMER DESFILE CÍVICO-MILITAR POR EL DÍA DE LA ANTÁRTICA CHILENA

Puerto Williams conmemoró este viernes 6 de noviembre el Día de la Antártica Chilena con un inédito desfile cívico-militar, organizado por la Delegación Presidencial Provincial de la Antártica Chilena. La actividad se realizó en calle Yelcho, en las inmediaciones del Liceo Donald Mc Intyre Griffiths, y contó con la participación de autoridades, representantes de las Fuerzas Armadas y de Orden, estudiantes y vecinos.

El delegado presidencial provincial, Rodolfo Moncada Salazar, destacó la realización de esta primera actividad organizada por la Delegación para recordar la fecha, que conmemora la firma del decreto que estableció los límites del Territorio Chileno Antártico en 1940, durante el gobierno del presidente Pedro Aguirre Cerda. Además, manifestó que la iniciativa busca relevar la relación de la provincia con el continente blanco y su importancia para las futuras generaciones.

La ceremonia comenzó con la revista a las tropas de presentación, realizada por el delegado Moncada junto al comandante del Distrito Naval Beagle y gobernador marítimo de Puerto Williams, capitán de navío Manuel Iturria Juillerat. Posteriormente, se efectuó el izamiento del Pabellón Nacional, junto con las banderas regional y comunal, y la alocución de la autoridad provincial.

Durante la jornada también se entregó un reconocimiento a la banda de guerra Albatros del Liceo Donald Mc Intyre Griffiths, por su participación en el desfile cívico-militar del 142° aniversario de Ushuaia, Argentina. Asimismo, fueron premiados los estudiantes ganadores del concurso de dibujo organizado con motivo del Día de la Antártica Chilena. El desfile contempló la presentación de destacamentos de la Armada de Chile y Carabineros, además de la banda escolar y la brigada escolar integral del establecimiento.

Desde la comunidad, el residente de Puerto Williams y funcionario de salud Osvaldo Barrios valoró la actividad y destacó su significado para quienes habitan el territorio austral. Por su parte, el delegado Moncada manifestó su expectativa de que esta primera experiencia tenga continuidad y pueda convertirse en una tradición para la Provincia Antártica Chilena.

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