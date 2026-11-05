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5 de noviembre de 2026

DESDE MAGALLANES, ESPECIALISTAS ACTUALIZAN EL MANEJO DE ENFERMEDADES NEUROLÓGICAS

La instancia, que celebra 26 años de trayectoria y se realiza cada dos años, está dirigida a profesionales y estudiantes de las ciencias de la salud de Magallanes y del país.

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Con el propósito de fortalecer la actualización profesional y mejorar la atención de las personas que requieren cuidados neurológicos en la región, el Servicio de Neurología del Hospital Clínico de Magallanes organizará las 13ª Jornadas Neurológicas de la Patagonia, los días 13 y 14 de noviembre, en el auditórium Dr. Carlos Banse del recinto hospitalario.

La instancia, que celebra 26 años de trayectoria y se realiza cada dos años, está dirigida a profesionales y estudiantes de las ciencias de la salud de Magallanes y del país. Su objetivo es actualizar conocimientos, promover el intercambio de experiencias y difundir los avances en el diagnóstico y tratamiento de las principales enfermedades neurológicas; contando con la participación de expositores nacionales e internacionales, especialistas en diversas áreas de la neurología, quienes abordarán temas de alta relevancia clínica para la región.

En este sentido, entre las materias a tratar se encuentran las enfermedades neuromusculares —incluidos el síndrome de Guillain-Barré y las enfermedades de la motoneurona—, esclerosis múltiple, demencias, enfermedad de Parkinson, accidentes cerebrovasculares, epilepsia, trastornos del sueño y neurorrehabilitación.

“Nuestro propósito es mantener actualizados a los equipos de salud, fortalecer la sospecha diagnóstica de patologías frecuentes y menos frecuentes, y difundir las novedades en tratamientos y manejo de las enfermedades neurológicas”, señaló el Dr. Ramiro Fernández, jefe del Servicio de Neurología y director del curso.

Agregando el médico especialista que, las jornadas están dirigidas a médicos generales, internistas, neurólogos y demás profesionales de la salud, incluidos los equipos de rehabilitación, terapia ocupacional, nutrición y enfermería. Asimismo, podrán participar internos y estudiantes de carreras de salud interesados en profundizar en el ámbito neurológico; convocatoria multidisciplinaria que responde a la necesidad de fortalecer la articulación entre los distintos profesionales que participan en la atención de personas con condiciones neurológicas, desde la sospecha diagnóstica inicial hasta el tratamiento y la rehabilitación.

Para el Dr. Fernández, la actualización permanente de los equipos de salud tiene un impacto directo en la calidad de la atención entregada a la comunidad magallánica. “El beneficio final de estas instancias es siempre el usuario. Si los profesionales de la salud están actualizados y atentos a las distintas patologías y tratamientos, podemos lograr diagnósticos más precoces y entregar tratamientos más adecuados y oportunos”, puntualizó.

Finalmente consignar que esta nueva versión, más que un encuentro académico, representa una oportunidad para seguir fortaleciendo la atención neurológica en la región, con equipos mejor preparados para entregar respuestas oportunas y una atención más humana y cercana a la comunidad, a la vez de seguir consolidando a las Jornadas Neurológicas de la Patagonia, como un espacio relevante de formación y actualización médica.

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