DETIENEN A HOMBRE DE 26 AÑOS POR AMENAZAR DE MUERTE CON UN CUCHILLO EN BARBERÍA DE PUERTO NATALES

Un hombre de 26 años fue detenido por Carabineros tras ser denunciado por amenazar de muerte a una persona con un cuchillo al interior de una barbería en Puerto Natales. El procedimiento fue desarrollado por personal de la Sección Centauro de la 2ª Comisaría de Carabineros, luego de recibir una denuncia por amenazas con arma blanca.

El hecho ocurrió durante la tarde del martes 3 de noviembre, cerca de las 20:00 horas, en un establecimiento comercial ubicado en calle Manuel Bulnes. Según los antecedentes entregados por la víctima, el individuo ingresó al local y, sin motivo aparente, extrajo un cuchillo de cocina con el que comenzó a proferir amenazas de muerte en su contra.

La situación fue controlada gracias a la intervención del propietario de la barbería, evitando que el incidente pasara a mayores. De acuerdo con la información policial, no se registraron personas lesionadas a raíz del episodio.

Tras recibir la denuncia, Carabineros inició diligencias de búsqueda para localizar al presunto responsable, logrando ubicarlo en las inmediaciones de la plaza 21 de Mayo. El sujeto intentó escapar de la presencia policial, pero finalmente fue detenido a las 20:45 horas en calle Chorrillos.

Durante el procedimiento, los funcionarios policiales encontraron e incautaron el cuchillo que el individuo mantenía oculto en uno de sus bolsillos, elemento que habría sido utilizado para realizar las amenazas.

Por instrucción del Ministerio Público, se dispusieron medidas de protección en favor de la víctima. En tanto, el detenido quedó a disposición de la justicia y pasó a control de detención durante este miércoles 4 de noviembre en el Juzgado de Garantía de Puerto Natales.