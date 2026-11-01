Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
arcanovios gift
aguas magallanes 2
BANNER DICKIES
banner buses fernandez
3423221b-e287-4190-92be-726b76d94389-medium-standard-q100
SUPER-G-GIF
ANDES SALUD
COVEPA_336X33-SEPT26-
BANNER CANCER RED SALUD 02
Tabsa-250_Tabsa24
Yoppen 336x336
GASCO NO MAS PAPEL
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
Tabsa 250_Tabsa24
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
sanchez primavera 2
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
banner-dap_250x250
BANNER CANCER RED SALUD 02
publicite aqui

1 de noviembre de 2026

PULSO CIUDADANO: KAST REGISTRA 22,1% DE APROBACIÓN Y 67,5% DE DESAPROBACIÓN

​La última medición de la encuesta ubicó la aprobación del presidente José Antonio Kast en su nivel más bajo desde que se realiza este sondeo. Además, un 61,2% manifestó tener poca o ninguna confianza en el mandatario.

Kast

La aprobación del presidente José Antonio Kast llegó al 22,1%, mientras que su desaprobación alcanzó el 67,5%, según los resultados de una nueva edición de la encuesta Pulso Ciudadano. La cifra representa el mínimo histórico de aprobación registrado por el mandatario en esta medición.

La confianza en el jefe de Estado también presentó cifras bajas. Un 16,1% de los encuestados declaró tener mucha o total confianza en Kast, mientras que un 22,7% manifestó una confianza media. En tanto, un 61,2% señaló tener poca o ninguna confianza en el presidente.

La encuesta también consultó por la evaluación del manejo del Gobierno frente a las rebajas de condena. Un 71,7% calificó como mala o muy mala la forma en que se abordó esta situación, mientras que un 13,6% tuvo una evaluación regular y un 14,7% la consideró positiva.

Por otra parte, un 74,2% de los encuestados estimó que Kast se equivocó al mantener en el cargo al ministro de Justicia, Fernando Rabat, y que debería pedirle la renuncia. Además, un 64,3% respaldaría una eventual acusación constitucional contra el secretario de Estado, frente a un 21,2% que votaría en contra.


marcouribe

PRESIDENTE REGIONAL DEL FRENTE AMPLIO ADVIERTE PREOCUPACIÓN POR RECORTES PRESUPUESTARIOS EN MAGALLANES Y CUESTIONA GESTIÓN DEL GOBIERNO EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS

Noticias
Relacionadas
Imprimir
aguas magallanes 2

SUBDERE FINANCIARÁ OBRAS POR MÁS DE $271 MILLONES EN PUNTA ARENAS

Leer Más

​Los recursos permitirán instalar 236 luminarias LED en distintos sectores de la ciudad, además de ejecutar proyectos de soluciones sanitarias y mejoramiento de pavimentos en un recinto de salud. Las iniciativas serán ejecutadas por el municipio.

​Los recursos permitirán instalar 236 luminarias LED en distintos sectores de la ciudad, además de ejecutar proyectos de soluciones sanitarias y mejoramiento de pavimentos en un recinto de salud. Las iniciativas serán ejecutadas por el municipio.

IMG_8027
nuestrospodcast
Kast

PULSO CIUDADANO: KAST REGISTRA 22,1% DE APROBACIÓN Y 67,5% DE DESAPROBACIÓN

ARCA NOVIOS
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
CASINO
banner covepa
ANDES SALUD
BANNER-PESCACHILE336X336
banner methanex
BANNER CANCER RED SALUD 02
YOPPERN NUEVO 336x336
Kast

PULSO CIUDADANO: KAST REGISTRA 22,1% DE APROBACIÓN Y 67,5% DE DESAPROBACIÓN

Yoppen 336x336
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
ANDES SALUD
GASCO NO MAS PAPEL
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
arcanovios gift
bcf1d0d3-ac2e-43bb-9606-b2527ef8920f
umag
banner methanex
banner buses fernandez
banner buses fernandez
26HOMED-banner-dap_336x336
banner covepa
sanchez primavera 2
SUPER-G-GIF
aguas magallanes 2
enadi

PRESENTAN EN MAGALLANES ESTRATEGIA PARA ANTICIPAR DEMANDA LABORAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

el amigo de la familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

BANNER AREAS VERDES
ANTARTICAFONDODEMEDIOS
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
banner covepa
BANNER CORCORANEXPRES 250
ROFIL 336X336
SPA_PANTALLA 1080x1080 PUQ
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
BLUMAR 336x336 GIF
publicite
BANNER AREAS VERDES
publicite aqui
CARRERAS TÉCNICAS MEDIOS_POLAR COMUNICACIONES 336X336
BANNER CANCER RED SALUD 02
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
publicite aqui
publicite aqui
GASCO NO MAS PAPEL
AquaChile banner
sanchez primavera 2
CASINO
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
PEMHalloween

PARQUE DEL ESTRECHO INVITA A VIVIR UN HALLOWEEN DIFERENTE ENTRE HISTORIA, NATURALEZA Y MISTERIO

CARTA AL DIRECTOR

CARTA AL DIRECTOR

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
logopolartv
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales
radiow (1)
Canal 2 Tv Abierta Analoga. Canal 38.1 - 38.2 Tv Digital Canal 28 Tv Red, Punta Arenas Canal 77 Tv Red, Puerto Natales Canal 41 Claro, Puenta Arenas
© Copyright 2022 RadioPolar.com Todos los derechos reservados.