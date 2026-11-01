PULSO CIUDADANO: KAST REGISTRA 22,1% DE APROBACIÓN Y 67,5% DE DESAPROBACIÓN

La aprobación del presidente José Antonio Kast llegó al 22,1%, mientras que su desaprobación alcanzó el 67,5%, según los resultados de una nueva edición de la encuesta Pulso Ciudadano. La cifra representa el mínimo histórico de aprobación registrado por el mandatario en esta medición.

La confianza en el jefe de Estado también presentó cifras bajas. Un 16,1% de los encuestados declaró tener mucha o total confianza en Kast, mientras que un 22,7% manifestó una confianza media. En tanto, un 61,2% señaló tener poca o ninguna confianza en el presidente.

La encuesta también consultó por la evaluación del manejo del Gobierno frente a las rebajas de condena. Un 71,7% calificó como mala o muy mala la forma en que se abordó esta situación, mientras que un 13,6% tuvo una evaluación regular y un 14,7% la consideró positiva.

Por otra parte, un 74,2% de los encuestados estimó que Kast se equivocó al mantener en el cargo al ministro de Justicia, Fernando Rabat, y que debería pedirle la renuncia. Además, un 64,3% respaldaría una eventual acusación constitucional contra el secretario de Estado, frente a un 21,2% que votaría en contra.

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