MES DE LA RECUPERACIÓN: SENDA MAGALLANES DESTACA LA IMPORTANCIA DE LA RECUPERACIÓN Y EL ACCESO A TRATAMIENTOS POR CONSUMO DE ALCOHOL Y OTRAS DROGAS

La directora regional del servicio, Roxana Arancibia Reyes, abordó los principales desafíos en materia de consumo de sustancias, las brechas que enfrentan las mujeres para acceder a tratamiento y la importancia de eliminar el estigma asociado a los procesos de recuperación.

En el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, la directora regional del Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (SENDA), Roxana Arancibia Reyes, realizó un balance del trabajo desarrollado durante octubre, mes en que la institución puso especial énfasis en visibilizar los procesos de recuperación y las alternativas de tratamiento disponibles para la comunidad de Magallanes.

Durante la entrevista, la autoridad destacó que uno de los principales objetivos de la campaña ha sido acercar información a la ciudadanía sobre las posibilidades de acceder a atención especializada, además de promover entornos de acompañamiento libres de prejuicios y discriminación hacia quienes enfrentan problemas asociados al consumo de alcohol y otras drogas.

Octubre: mes de la recuperación y acceso a tratamientos

La directora regional explicó que las actividades desarrolladas durante octubre buscaron sensibilizar a la población respecto de la recuperación como un proceso personal, que requiere acompañamiento profesional y apoyo del entorno familiar y comunitario.

En ese contexto, relevó la importancia de derribar las barreras culturales que dificultan la búsqueda de ayuda, especialmente aquellas relacionadas con la vergüenza, el temor a ser juzgado o la idea de que una persona debe llegar a una situación límite antes de solicitar asistencia.

SENDA cuenta con diferentes alternativas de orientación y tratamiento en la región, las que contemplan atención para personas adultas y población infanto-adolescente. Estos dispositivos funcionan en Punta Arenas y Puerto Natales, con modalidades que se adaptan a las necesidades de cada usuario, incluyendo tratamientos ambulatorios y residenciales.

Asimismo, se informó que las prestaciones son gratuitas y confidenciales, y que su duración puede extenderse aproximadamente entre seis meses y un año, dependiendo de las características y requerimientos de cada proceso. La atención también considera la participación de familiares y referentes significativos, entendiendo que las consecuencias del consumo problemático pueden afectar a todo el entorno de una persona.

Mujeres tardan hasta diez años más en acceder a tratamiento

Uno de los aspectos abordados durante la conversación fue la brecha de género existente en el acceso a los programas de recuperación. De acuerdo con los antecedentes expuestos por Arancibia, las mujeres llegan, en promedio, diez años más tarde que los hombres a solicitar tratamiento, situación que responde a distintos factores sociales, familiares y culturales.

Entre las dificultades identificadas se encuentran la falta de redes de apoyo, las responsabilidades asociadas al cuidado de hijos, situaciones de violencia de género y otras condiciones que pueden retrasar la búsqueda de ayuda o dificultar la continuidad de los procesos terapéuticos.

Frente a este escenario, SENDA ha fortalecido el trabajo colaborativo con el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG), con el propósito de generar respuestas más integrales y facilitar el acceso de las mujeres a una atención especializada.

La directora también destacó que la región dispone de dispositivos que abordan los procesos de recuperación desde una perspectiva de género. En el caso de los tratamientos residenciales, existen alternativas que permiten que las mujeres ingresen junto a sus hijos de hasta cinco años, de manera que puedan desarrollar su proceso terapéutico sin quedar separadas de ellos.

Alcohol continúa siendo la principal sustancia de consumo en Magallanes

En materia de estadísticas regionales, Roxana Arancibia indicó que el alcohol continúa siendo la sustancia con mayor prevalencia de consumo en Magallanes, seguido por la marihuana y la cocaína.

Al revisar la evolución de los últimos años, la autoridad señaló que en la población adulta se ha identificado un aumento del consumo, considerando también el descenso registrado durante el periodo de pandemia y el comportamiento posterior observado en el estudio de población general correspondiente a 2024.

La directora enfatizó que la prevención requiere un compromiso permanente de distintos sectores de la sociedad, incluyendo las familias, los establecimientos educacionales, los espacios laborales y las comunidades. En ese sentido, planteó la necesidad de fortalecer las culturas preventivas y la corresponsabilidad en el cuidado de niños, niñas y adolescentes.

Respecto de la población escolar, explicó que el consumo de alcohol se ha mantenido estable, mientras que se ha observado una mayor percepción de riesgo entre los jóvenes. Sin embargo, advirtió que también resulta necesario prestar atención a las formas de consumo, debido a que una menor frecuencia no necesariamente implica un menor riesgo cuando se presentan episodios de consumo más intenso.

En esa línea, recordó que el consumo de alcohol en menores de 18 años no está recomendado, debido a los efectos que puede generar en personas que se encuentran en pleno proceso de desarrollo.

Prevención, investigación y trabajo con instituciones

Durante la entrevista también se abordaron las iniciativas de capacitación y coordinación que SENDA desarrolla con organismos públicos y privados para fortalecer la prevención del consumo de sustancias.

Entre las actividades recientes, la directora destacó una jornada de actualización técnica que contó con la participación de especialistas de la Pontificia Universidad Católica y reunió a cerca de 90 personas. La instancia permitió abordar evidencia científica relacionada con el consumo de alcohol y otras drogas, además de promover el intercambio de experiencias y conocimientos entre los equipos que trabajan en la región.

Arancibia valoró especialmente la posibilidad de avanzar en la generación de conocimiento local, considerando las particularidades territoriales de Magallanes y la necesidad de desarrollar estrategias que respondan a las características de sus comunidades.

Asimismo, mencionó el trabajo preventivo realizado con instituciones como la Fuerza Aérea y otras entidades públicas y privadas, con miras a continuar desarrollando acciones conjuntas durante el próximo año.

En el ámbito de la reinserción juvenil, también destacó la coordinación permanente con el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, mediante una oferta específica de atención para jóvenes que han infringido la ley. Entre estas alternativas se encuentra el programa ambulatorio vinculado al convenio con el Servicio de Salud, que contempla prestaciones especializadas y atenciones para jóvenes que cumplen medidas en centros privativos de libertad.

Operativos Tolerancia Cero y prevención de siniestros viales

Otro de los temas abordados fue el trabajo preventivo desarrollado durante los fines de semana largos, particularmente mediante el programa Tolerancia Cero, que contempla fiscalizaciones para detectar la conducción bajo los efectos del alcohol y otras drogas.

La directora recordó los operativos realizados durante las recientes jornadas festivas, en coordinación con Carabineros, la Policía de Investigaciones y el Servicio Agrícola y Ganadero. Estas acciones forman parte de un trabajo permanente que busca reducir los riesgos asociados a la conducción y evitar siniestros viales.

En relación con el balance de Fiestas Patrias, destacó los resultados positivos obtenidos durante los controles desplegados en la región, donde se registró una menor cantidad de presuntos positivos al consumo de alcohol y drogas en comparación con periodos anteriores.

La autoridad recalcó que estas fiscalizaciones no se limitan a fechas específicas, sino que forman parte de una estrategia preventiva que se mantiene durante todo el año.

Canales de orientación y ayuda disponibles para la comunidad

Al finalizar la entrevista, Roxana Arancibia reiteró el llamado a las personas que enfrentan dificultades relacionadas con el consumo de alcohol u otras drogas, así como a sus familiares y cercanos, a informarse y buscar orientación oportunamente.

Para ello, SENDA dispone de la línea 1412 Fono Drogas y Alcohol, un servicio gratuito, confidencial y disponible las 24 horas del día, los siete días de la semana. También existe un canal de atención mediante el chat disponible en el sitio web institucional, www.senda.gob.cl.

Además, las personas pueden acudir directamente a la oficina regional de SENDA, ubicada en Sarmiento 845, Punta Arenas, donde pueden recibir orientación sobre las alternativas de tratamiento y los dispositivos disponibles en Magallanes.

La directora regional concluyó destacando que la recuperación es posible y que existen equipos profesionales preparados para acompañar a quienes decidan iniciar un proceso de cambio, insistiendo en la importancia de reconocer las señales de alerta, evitar los prejuicios y facilitar que las personas puedan acceder a ayuda sin temor a ser estigmatizadas.





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