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27 de octubre de 2026

TORNEO DE STREET HANDBALL REUNIRÁ A DEPORTISTAS EN LA COSTANERA DE PUNTA ARENAS

​Polar en el deporte

Captura de pantalla 2026-10-27 142309

El balonmano regional continúa su expansión y buscará tomarse los espacios públicos con el primer campeonato de Street Handball en Punta Arenas. El evento deportivo se desarrollará el próximo 29 de noviembre, entre las 11:00 y las 18:00 horas, en las multicanchas de la Avenida Costanera, abriendo una nueva vitrina comunitaria para esta disciplina en la región de Magallanes.

Durante una reciente edición del espacio Polar en el deporte, la referente local de la disciplina, Lauritza "Awi" Correa, detalló que esta modalidad urbana se juega en una cancha reducida, con menos roce físico y equipos de cuatro integrantes. En su diálogo a través de las diversas plataformas de Polar Comunicaciones, la invitada precisó que la competencia está abierta para mayores de 18 años, permitiendo la inscripción de elencos masculinos, femeninos o mixtos.

"La regla busca evitar la falta, que no se vaya al uno contra uno, sino al lanzamiento a distancia", señaló Correa sobre el formato, explicando además que los goles del arquero valen doble. Finalmente, destacó que el evento, que cuenta con el apoyo del Club Australia, premiará en efectivo a los ganadores y espera congregar tanto a los clubes vigentes de la zona como a nuevos entusiastas del deporte.

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PRESENTARÁN EN PUNTA ARENAS LIBRO SOBRE DESCENDIENTES CROATAS EN EL DEPORTE CHILENO

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