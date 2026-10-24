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24 de octubre de 2026

MOVILH RECHAZA CRÍTICAS DE JOHANNES KAISER A PRESENTACIÓN DE LIBRO SOBRE INFANCIA TRANS EN PUNTA ARENAS

​La organización cuestionó las declaraciones del presidente del Partido Nacional Libertario sobre el lanzamiento de Ariel es una niña, realizado el 16 de octubre en la Universidad de Magallanes. Kaiser calificó la actividad como “inaceptable” y pidió un pronunciamiento del Gobierno sobre estas materias.

kaiser

El Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) rechazó las declaraciones del presidente del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, quien cuestionó la presentación del libro infantil Ariel es una niña, realizada el pasado 16 de octubre en la Universidad de Magallanes, en Punta Arenas.

En un video publicado en redes sociales el 22 de octubre, Kaiser criticó que la actividad contara con la participación de docentes y estudiantes de Educación Parvularia, representantes de la casa de estudios y funcionarios de organismos públicos vinculados a la prevención de la violencia de género y al apoyo a la identidad de género. Durante su intervención, ironizó sobre la participación de estudiantes y docentes en una actividad relacionada con las infancias trans y calificó el encuentro como “inaceptable”.

Además, señaló que había transmitido su rechazo al secretario general de la UDI e instó al Ejecutivo, específicamente a los ministerios de Salud y de la Mujer y la Equidad de Género, a pronunciarse sobre el tema. Sus declaraciones se sumaron a las críticas del movimiento “Con Mis Hijos No Te Metas”, que cuestionó la circulación del libro en distintas ciudades del país, incluida Punta Arenas.

Frente a estos cuestionamientos, Ramón Gómez, encargado de Derechos Humanos del Movilh, advirtió sobre la gravedad de intentar impedir la circulación de un cuento infantil por abordar la existencia de las infancias trans y de cuestionar la participación de estudiantes, docentes, profesionales y familias en espacios de conversación sobre diversidad.

La organización sostuvo que Ariel es una niña no promueve el “cambio de sexo de los niños”, como planteó Kaiser, sino que aborda la realidad de una niña trans. Asimismo, criticó lo que considera intentos de condicionar la labor educativa y el trabajo de organismos públicos en materias relacionadas con la prevención de la violencia, la no discriminación y el respeto a los derechos de niños, niñas y adolescentes.

En su declaración, el Movilh calificó las expresiones de Kaiser como transfóbicas y las vinculó con un rechazo a la diversidad. La controversia se originó tras una actividad realizada en la Universidad de Magallanes que incluyó la presentación del libro y un conversatorio sobre infancias trans.


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