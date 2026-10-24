PARQUE DEL ESTRECHO TENDRÁ ENTRADA LIBERADA Y BUS GRATUITO POR EL DÍA DEL PATRIMONIO REGIONAL

El Parque del Estrecho se sumará a la celebración del Día del Patrimonio Cultural Regional con una jornada de entrada liberada para los residentes de Magallanes, que incluirá actividades para conocer la historia de Fuerte Bulnes y disfrutar del entorno natural del Estrecho de Magallanes.

Para facilitar el traslado, la Dirección Regional del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural (SERPAT) financiará un bus gratuito que saldrá a las 12:00 horas desde la oficina de la Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, ubicada en Pedro Montt 809. El regreso desde el parque está programado para las 16:00 horas.

Durante la jornada se realizarán recorridos patrimoniales guiados cada hora por Fuerte Bulnes, asentamiento establecido en 1843 para asegurar la presencia de Chile en el Estrecho de Magallanes. Los visitantes también podrán recorrer el museo, caminar por los senderos y conocer los miradores del parque, con vistas al estrecho y a la bahía Baeriswyl. La cafetería estará abierta durante el día.

La programación incluirá tres producciones audiovisuales: El navegante y la historiadora, sobre el viaje de Pedro Sarmiento de Gamboa; Ahondando la epopeya del fracaso, Puerto del Hambre, centrada en la fallida colonización española; y Dendrotypia, cortometraje que combina arte y ciencia para explorar la memoria ambiental de los bosques nativos.

La gerente del Parque del Estrecho, Ximena Castro, invitó a la comunidad a reencontrarse con este espacio patrimonial y conocer las historias que forman parte de la identidad regional. El parque estará abierto entre las 10:00 y las 19:00 horas, con último ingreso a las 17:30 horas. La entrada liberada está dirigida a residentes de Magallanes.

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