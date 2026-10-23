CONMEMORAN PRIMER AÑO DE LA DECLARACIÓN DE LAGUNA PUDETO COMO HUMEDAL URBANO EN PUNTA ARENAS

El 15 de octubre de 2025, el Ministerio del Medio Ambiente oficializó la protección de 4,42 hectáreas del Humedal Urbano Laguna Pudeto–Cerro de la Cruz en Punta Arenas. A un año de este hito legal, la Comunidad Humedal Pudeto destacó la necesidad de mantener el compromiso institucional y ciudadano para asegurar la conservación efectiva de este histórico espacio.

Este ecosistema, recordado localmente como la Laguna de Patinar, alberga cerca de 40 especies de aves y posee una alta biodiversidad. Ante el reciente inicio de las obras del futuro Parque Urbano Laguna Pudeto, la organización solicitó que las intervenciones urbanas respeten la integridad del polígono protegido y sus ciclos hídricos, evitando afectar el equilibrio ambiental del sector.

Para conmemorar el aniversario de la declaratoria, la agrupación realizará una actividad abierta al público este sábado 24 de octubre. El encuentro ciudadano contemplará jornadas de observación de aves, estampados serigrafiados y creación de carteles, con el objetivo de fomentar la educación y el resguardo colectivo de este patrimonio natural local.