FORMACIÓN CLÍNICA Y VOCACIÓN DE SERVICIO: SANTO TOMÁS ABORDA LOS DESAFÍOS DE ESTUDIAR TÉCNICO EN ENFERMERÍA EN PUNTA ARENAS

La formación de técnicos en enfermería, la preparación práctica de los estudiantes y la importancia de brindar una atención de salud cercana y humanizada fueron algunos de los principales temas abordados esta mañana en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, durante una entrevista con Melissa Ivelic, directora de carreras del Área de Salud de Santo Tomás Punta Arenas, y Mariam Sáez, estudiante de cuarto semestre de Técnico en Enfermería de la institución.

En el espacio, ambas invitadas entregaron detalles sobre el proceso de admisión iniciado el 7 de octubre, las características del programa académico, las alternativas de jornada y las experiencias que viven los estudiantes durante su formación, tanto en los laboratorios de simulación clínica como en los establecimientos de salud donde realizan sus prácticas.

Técnico en Enfermería: una carrera con trayectoria y amplias oportunidades laborales

Durante la conversación, Melissa Ivelic explicó que el Área de Salud cuenta con una trayectoria consolidada en Santo Tomás Punta Arenas, destacando la preparación de los estudiantes y las herramientas que reciben para desenvolverse en distintos espacios de atención sanitaria.

La carrera de Técnico en Enfermería tiene una duración de dos años y medio, distribuidos en cinco semestres. Durante el cuarto semestre, los estudiantes realizan una práctica intermedia que les permite acercarse al trabajo asistencial, mientras que el último semestre contempla la práctica laboral.

Según explicó la directora, esta estructura busca que los alumnos puedan desarrollar progresivamente sus conocimientos y habilidades antes de incorporarse a sus prácticas finales.

En relación con las posibilidades de empleo, Ivelic destacó que los técnicos en enfermería pueden desempeñarse en diferentes áreas del sistema de salud, tanto en establecimientos hospitalarios como en servicios de atención primaria y otros espacios de cuidado.

“Ya bueno, la carrera de técnico en enfermería, la verdad que una gran ventaja que tiene es que el campo laboral igual es bastante amplio, ya que finalmente todos los centros de salud necesitan siempre técnicos en enfermería, además pueden trabajar tanto lo que es en la parte intrahospitalaria, un hospital como tal, en la parte extrahospitalaria, en lo que es APS, pueden trabajar algún vacunatorio, una consulta particular, una mutual”, señaló.

La directora también explicó que la carrera recibe estudiantes con distintas trayectorias personales y educativas. Mientras algunos ingresan inmediatamente después de terminar la enseñanza media, otros deciden retomar sus estudios para adquirir conocimientos formales y fortalecer sus competencias en el cuidado de personas.

“Hay muchos alumnos que son cuidadores, por ejemplo, y luego quieren como oficializar un poco los cuidados. Estudiando esta carrera que finalmente igual les entrega las herramientas, los conocimientos, las destrezas, las habilidades para poder realizar un cuidado con ciertos conocimientos”, indicó Ivelic.

Jornadas diurnas y vespertinas para compatibilizar estudios y vida personal

Otro de los aspectos abordados fue la posibilidad de estudiar Técnico en Enfermería en jornada diurna o vespertina, una alternativa que permite responder a distintas realidades personales y familiares.

De acuerdo con lo explicado durante la entrevista, la jornada diurna contempla clases dentro de un bloque que se extiende desde las 8:00 hasta las 18:30 horas, mientras que la jornada vespertina comienza a las 18:40 y se prolonga hasta las 23:40 horas, incluyendo también actividades los sábados durante la mañana.

Ivelic comentó que la modalidad vespertina reúne a estudiantes que trabajan durante el día o que necesitan organizar sus horarios para compatibilizar la formación académica con responsabilidades familiares.

La directora también destacó que el rango etario de quienes ingresan a la carrera es amplio, con estudiantes jóvenes y personas adultas que buscan una nueva oportunidad de formación.

“Yo creo que va desde los 18 años hasta 50 y algo. Ya entonces creo que es igual, es una gran ventaja porque finalmente hoy en día no hay una edad para estudiar. Siempre creo que eso no tiene que ser un impedimento para continuar algún sueño que alguien tenga de querer profesionalizar”, expresó.

Simulación clínica: aprender antes de enfrentar la atención de pacientes

La formación práctica fue uno de los puntos centrales de la conversación. Santo Tomás Punta Arenas cuenta con laboratorios de simulación clínica que permiten a los estudiantes ejercitar procedimientos y desarrollar habilidades antes de enfrentarse a situaciones reales en los campos clínicos.

Ivelic explicó que esta metodología busca reducir la brecha entre los contenidos teóricos y su aplicación práctica, entregando a los futuros técnicos herramientas para desenvolverse con mayor seguridad durante sus experiencias asistenciales.

“También, como en relación a cómo el área de la salud también se va actualizando y va siempre descubriendo nuevas cosas, todo esto de la simulación clínica que, bueno, en Santo Tomás y el laboratorio de simulación ya tienen más de 10 años. La simulación clínica es algo que se está haciendo a nivel nacional e internacional”, señaló.

La directora agregó que este tipo de aprendizaje permite que los estudiantes practiquen procedimientos y se familiaricen con situaciones que posteriormente deberán enfrentar en un entorno sanitario real.

“Es una metodología que está obviamente muy comprobada, que el aprendizaje es del hacer, no tanto, ya que esta brecha entre la teoría y la práctica se disminuya y que el alumno puede llegar mucho más capacitado a atender un paciente antes de finalizar este bloque”, explicó.

La simulación clínica, por tanto, constituye una parte relevante del proceso formativo, al permitir que los alumnos ejerciten sus competencias en un entorno de aprendizaje antes de asumir responsabilidades directas en la atención de personas.

La experiencia de Mariam Sáez en sus prácticas clínicas

Durante la entrevista, Mariam Sáez compartió su experiencia como estudiante de cuarto semestre de Técnico en Enfermería, relatando cómo ha evolucionado su preparación desde el ingreso a la institución hasta sus primeras experiencias en el ámbito hospitalario.

La estudiante destacó tanto los contenidos académicos como el acompañamiento de los docentes y el énfasis humano que, según explicó, ha marcado su proceso formativo.

“El proceso ha sido bastante enriquecedor, las materias que nos pasan, las asignaturas son bastante, te enseñan mucho, te enseñan mucho, en especial la parte de lo que es humana. El sello valórico que tiene el Instituto nos da a nosotros para que nosotros le atendamos bien a la gente, para que lo veamos por el lado de la integralidad”, comentó.

Sáez relató que el uso de los laboratorios y los ejercicios de simulación le han permitido familiarizarse con distintos procedimientos y prepararse para las prácticas en establecimientos de salud.

En ese contexto, describió la diferencia entre entrenar con simuladores y realizar procedimientos con pacientes reales, experiencia que considera fundamental para perfeccionar las técnicas aprendidas en clases.

“Yo la semana pasada terminé mi práctica en el hospital, en el CR de cirugía, muy bonito, muy agotador también, pero fue muy enriquecedor porque aparte de que los profesores te van explicando cosas que no puedes aprender en el fantoma, porque en el fantoma no me pasó a mí. Es muy fácil sacarle sangre, hacer una punción, pero no hacer a un ser humano. Entonces igual uno ahí empieza a pulir las técnicas”, relató.

La estudiante también describió el nerviosismo que sintió al comenzar su experiencia clínica y cómo, con el paso de los días, fue adquiriendo mayor confianza al participar en las actividades del servicio.

“Y en principio yo llegué tiritando, que es la primera vez que estaba con personas. Y nosotras las personas de salud tenemos la vida de nuestros pacientes en las manos, no tenemos un margen de error, nos podemos equivocarnos y ya después con los días voy desenvolviéndome, que el control de signos vitales, que poniendo medicación vía oral, vía subcutánea, asistiendo a la enfermera, entonces es como que uno va sintiéndose uno más en el servicio”, señaló.

Para Sáez, la experiencia práctica no solo representa una instancia para aplicar los conocimientos adquiridos, sino también una oportunidad para comprender la responsabilidad que implica trabajar directamente con pacientes y formar parte de un equipo de salud.

Formación valórica y atención integral de las personas

Además de los conocimientos técnicos, las invitadas destacaron la importancia de la formación humana en el área de la salud, considerando que el trabajo asistencial requiere empatía, responsabilidad y capacidad para comprender las necesidades de cada paciente.

Ivelic sostuvo que el vínculo con las personas debe ser un componente fundamental de la preparación de quienes eligen esta área profesional.

“En general, creo que la vida de la salud tiene una gran ventaja que al menos que superen ahora para uno como profesional de la salud, que es lo que mencionaba Mariam como de hacer sentir bien al paciente, creo que es superimportante mencionar que el paciente que está ahí al frente es el familiar de alguien, es el tío de alguien, es el abuelo de alguien, podemos ser nosotros mismos en algún momento”, afirmó.

La directora agregó que los futuros técnicos en enfermería deben comprender el impacto que puede tener su trabajo en la experiencia de las personas que reciben atención, considerando que detrás de cada procedimiento existe un paciente con necesidades particulares.

“Creo que ahí está el cambio, creo que uno como profesional de la salud puede ser parte de una solución, uno puede aportar mucho y creo que eso es con lo que uno tiene que irse quedando también”, expresó.

Desde su experiencia como estudiante, Sáez coincidió en la importancia de mantener una relación cercana con los pacientes. Incluso recordó que, al finalizar su práctica en el área de cirugía, sintió tristeza por tener que despedirse de las personas que había atendido.

“De mi experiencia, hágalo, vaya, matricúlense, estudien. Es muy bonito. Es bonita la recepción de la gente, como te digo, en el hospital tuve mucha, mucho, bueno, buenos pacientes. Me fui con un trago amargo porque tenía que dejar a mis pacientes. Es el ayudar. El hacer que la gente se sienta bien, se sienta conforme con tu trabajo, es enriquecerme, me encanta, de verdad que yo quedé enamorada después de salirme del de cirugía”, manifestó al entregar un mensaje a quienes están considerando ingresar a la carrera.

Certificaciones académicas y formación complementaria

Otro de los elementos destacados por la directora fue la posibilidad de acceder a certificaciones académicas a medida que los estudiantes avanzan y aprueban las asignaturas del programa.

Entre las áreas mencionadas se encuentran los cuidados de personas, los cuidados paliativos, la consejería en lactancia materna y las infecciones asociadas a la atención en salud.

Según explicó Ivelic, estas certificaciones permiten complementar la formación y fortalecer los conocimientos que los estudiantes pueden aplicar en distintos ámbitos de desempeño.

La institución también desarrolla actividades de vinculación con el medio y espacios de participación que buscan complementar la experiencia académica. Sáez mencionó, entre ellos, las ferias abiertas a la comunidad y la escuela de líderes, instancias que permiten desarrollar otras habilidades y participar en actividades fuera del aula.

“Y estar con el sello de Santo Tomás es estar presente y estar con la gente. Entonces que tengan estas instancias para que uno pueda participar con la comunidad. La verdad que me gusta bastante”, comentó la estudiante.

Proceso de admisión y orientación para futuros estudiantes

En el cierre de la entrevista, Melissa Ivelic invitó a las personas interesadas en estudiar Técnico en Enfermería a conocer la propuesta académica de Santo Tomás Punta Arenas y resolver sus dudas sobre las características de la carrera, las jornadas disponibles y las posibilidades de desarrollo laboral.

La directora destacó el acompañamiento del equipo docente y la importancia de que los postulantes puedan tomar una decisión informada sobre su futuro académico.

“Es una carrera muy enriquecedora que tiene un campo laboral bastante amplio. Se puede aportar mucho, el equipo docente es muy bueno, es muy preocupado, estamos siempre pendientes de los alumnos”, afirmó.

Asimismo, señaló que quienes necesiten orientación pueden acercarse directamente a la sede de Santo Tomás Punta Arenas y solicitar información sobre el proceso de admisión o una entrevista con la dirección de carrera.

Durante el programa también se indicó que los antecedentes sobre la malla curricular, el perfil de egreso, las jornadas, las certificaciones y el campo laboral se encuentran disponibles en el sitio web institucional, en la sección correspondiente a Técnico en Enfermería.

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