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19 de octubre de 2026

SAN GREGORIO REUNIÓ A 96 PARTICIPANTES EN CARRERA NOCTURNA POR LA PREVENCIÓN DEL CÁNCER DE MAMA

La actividad deportiva y familiar convocó a 57 participantes en la categoría 5K y a 39 en los 2K familiares, promoviendo la vida saludable, el autocuidado y la importancia de la detección temprana. La jornada organizada por el Municipio de San Gregorio contó con el apoyo de Carabineros de Chile, el Servicio de Salud Magallanes, la Posta de Salud Rural Villa Punta Delgada, equipos municipales y organizaciones colaboradoras.

foto corrida 1

Con una positiva participación de niños, niñas, jóvenes, personas adultas y familias, se desarrolló el viernes 16 de octubre de 2026 la Carrera Nocturna por la Prevención del Cáncer de Mama organizada por el Municipio de San Gregorio, iniciativa que reunió a 96 participantes en Villa Punta Delgada, en el marco de las actividades del aniversario N.º 47 de la comuna.

 
La jornada contempló dos categorías: 2K familiar, que convocó a 39 participantes, y 5K adultos/as, con 57 personas inscritas. La convocatoria permitió generar un espacio de encuentro en torno al deporte y la vida saludable, reforzando al mismo tiempo la importancia de la prevención y el cuidado de la salud.

 
La actividad fue impulsada a través del Programa de Promoción de la Salud y contó con el apoyo del Servicio de Salud Magallanes y de la Posta de Salud Rural Villa Punta Delgada, además de Carabineros de Chile, cuyos funcionarios contribuyeron al resguardo y la seguridad de la jornada. También participaron equipos municipales, organizaciones e instituciones colaboradoras que hicieron posible el desarrollo de esta iniciativa.

 
Desde el municipio destacaron la participación de las familias y de todas las personas que se sumaron a esta convocatoria, así como el compromiso de los equipos y entidades que aportaron a su organización. La actividad buscó fortalecer la conciencia sobre el cáncer de mama y recordar que el autocuidado y los controles de salud oportunos son fundamentales.
La importancia de la prevención y la detección temprana

 
La realización de esta jornada cobra especial relevancia durante octubre, mes de concientización sobre el cáncer de mama. De acuerdo con información difundida por el Ministerio de Salud en octubre de 2026, cada año más de 6.000 mujeres son diagnosticadas con esta enfermedad en Chile y alrededor de 1.900 fallecen a causa de ella. El cáncer de mama es, además, el cáncer más frecuente entre las mujeres del país y la principal causa de muerte femenina por cáncer.

 
La detección temprana puede mejorar las posibilidades de tratamiento y los resultados para las personas afectadas. Por ello, es importante mantener los controles de salud correspondientes, consultar ante cambios inusuales y conversar con los equipos de salud sobre los exámenes preventivos recomendados según la edad y los antecedentes personales y familiares.
Entre las señales que requieren evaluación médica se encuentran la aparición de un bulto o engrosamiento en la mama, cambios en su tamaño o forma, alteraciones en la piel o el pezón y secreciones anormales, especialmente si contienen sangre. Estos signos no necesariamente indican cáncer, pero deben ser evaluados por un profesional de salud.

 
Asimismo, mantener hábitos saludables, como realizar actividad física de manera regular, contribuye a reducir el riesgo. El Ministerio de Salud ha señalado que la actividad física puede disminuir en un 10% la incidencia del cáncer de mama, junto con otras medidas como evitar el consumo de alcohol y no fumar.

 
Con iniciativas como esta carrera, San Gregorio continúa promoviendo espacios de participación familiar y comunitaria que vinculan el deporte con la educación y la promoción de la salud, recordando que la prevención y la consulta oportuna son parte fundamental del cuidado de las personas.

 
Fuentes de información sanitaria: Ministerio de Salud de Chile y Organización Mundial de la Salud.

corrida 3

SAN GREGORIO REALIZARÁ CORRIDA NOCTURNA POR LA PREVENCIÓN DEL CÁNCER DE MAMA

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