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17 de octubre de 2026

MINISTERIO DE AGRICULTURA REALIZA PRIMERA MESA TÉCNICA DEL HUEVO

​La instancia, encabezada por el ministro de Agricultura, Jaime Campos, busca coordinar al sector público y privado para definir prioridades y abordar desafíos productivos, sanitarios y comerciales.

Mesa-Técnica-Huevo-Ministro

En el marco del Día Mundial del Huevo, el Ministerio de Agricultura realizó la primera sesión de la Mesa Técnica del Huevo, presidida por el ministro Jaime Campos y coordinada por el director subrogante de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (Odepa), Claudio Farías.

La iniciativa busca establecer un espacio formal de diálogo entre representantes del sector público y privado, compartir información sobre la actividad e identificar los principales desafíos de la cadena productiva. Según el ministro Campos, esta coordinación permitirá contar con una visión global del sector para contribuir a la toma de decisiones.

Durante la jornada, Odepa presentó un análisis de mercado con antecedentes sobre producción nacional, importaciones, precios y sistemas productivos. Por su parte, el Instituto de Desarrollo Agropecuario (Indap) compartió información sobre el sector, con énfasis en los desafíos que enfrentan los pequeños productores.

La agenda de trabajo propuesta contempla materias relacionadas con importaciones y fiscalización, sanidad, bioseguridad e inocuidad alimentaria. También considera el fortalecimiento productivo y comercial de los pequeños productores.

Con esta primera reunión, la mesa inició un proceso de coordinación para definir sus prioridades y forma de funcionamiento, con el objetivo de promover el trabajo conjunto entre los distintos actores de la cadena del huevo.


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LA APUESTA DE AGRICULTORES MAGALLÁNICOS APOYADOS POR INDAP PARA CUIDAR EL AGUA

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MINISTERIO DE AGRICULTURA REALIZA PRIMERA MESA TÉCNICA DEL HUEVO

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