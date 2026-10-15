DOCENTE MAGALLÁNICO ES RECONOCIDO A NIVEL NACIONAL POR PROYECTO DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA

Un docente del Liceo María Behety de Menéndez de Punta Arenas ha sido reconocido a nivel nacional como "Docente Memorable" dentro del proyecto Fondecyt Regular N.º1250300 Esta iniciativa, titulada "Relatos docentes de la escuela pública: Contribución del aprendizaje narrativo a la formación del profesorado chileno", es liderada por la Dra. Alejandra Nocetti de la Barra, de la Universidad Católica de la Santísima Concepción (UCSC).

Como parte de este reconocimiento, el profesor magallánico fue invitado a participar en el III Seminario "Cartografía Social Pedagógica: Saberes de la relación educativa de docentes memorables chilenos". En esta instancia se busca rescatar las trayectorias, aprendizajes y reflexiones de educadores de diversas zonas del país para fortalecer la formación del profesorado.

Además de la distinción individual, el Liceo María Behety de Menéndez fue seleccionado para formar parte de un documental asociado al proyecto de investigación. El equipo responsable visitará el establecimiento técnico-profesional en Punta Arenas para registrar las prácticas pedagógicas y la vida cotidiana de la comunidad educativa.